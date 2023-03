El programa de Danza Contemporánea de Navarra 'DNA 2023' amplía sus actividades en la nueva edición

PAMPLONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El programa de Danza Contemporánea de Navarra DNA 2023, organizado por la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana y la Fundación Baluarte, y que se desarrollará del 14 de abril al 10 de noviembre, contará con la participación este año de siete compañías de danza contemporánea, asentando su programación y ampliando su actividad con dos representaciones dentro del ciclo Museo en Danza y dos clases magistrales dirigidas a los centros educativos.

El director general de Cultura - Institución Príncipe de Viana, Ignacio Apezteguía; el alcalde de Zizur Mayor, Jon Gondán; y Marisol Martínez Caspe, jefa de Sección de Programas Artísticos y Difusión del Departamento de Cultura y Deporte, han presentado este jueves todos los detalles de la nueva edición en la Casa de Cultura de dicha localidad. A la presentación del programa han acudido también la artista Itxaso Cano, de la compañía 'Zuk Performing Arts', que forma parte de una de las residencias artísticas de este año y que ya ha participado en ediciones anteriores, y Rafael Arenas, de 'Riart Compañía', protagonista de otra de las residencias de esta edición.

El programa dará comienzo el 14 de abril con 16 exhibiciones artísticas, desarrolladas por tres de las cuatro compañías participantes en las residencias del pasado año, en distintas localidades de la Comunidad foral, finalizando las mismas el 13 de mayo. Los estrenos de dichas obras irán precedidos de una residencia técnica de una semana de duración que se desarrollará en la misma sede en la que se estrenarán las creaciones fruto de DNA 2022.

Además de las exhibiciones, se realizarán cuatro residencias artísticas; varias actividades de mediación; residencias técnicas; talleres, flashmob y clases magistrales con centros educativos; actividades dentro del proyecto transfronterizo Atalak y dos colaboraciones con el Museo Universidad de Navarra, entre otras actividades.

Los escenarios elegidos para su desarrollo en esta edición son los siguientes: Aoiz, Bera, Berriozar, Castejón, Estella-Lizarra, Etxarri Aranatz, Huarte, Lesaka, Lodosa, Murchante, Noáin, Ribaforada, San Adrián, Tafalla, Viana, Villava y Zizur Mayor, todos ellos integrantes de la Red de Teatros de Navarra, cuyos ayuntamientos colaboran en el programa.

La programación se complementará con actividades encaminadas a fortalecer la conexión de la danza con el territorio, en colaboración con entidades y personas que trabajan en el objetivo común de valorar la danza contemporánea y las artes del movimiento en Navarra.

RESIDENCIAS

La actual edición ofrece a los profesionales de la danza la oportunidad de realizar, durante cuatro semanas, residencias creativas y de investigación en espacios de la Red de Teatros de Navarra.

El grupo 'Zuk Performing Arts' abrirá la actual edición del periodo de residencias artísticas de DNA 2023 el 15 de mayo con su proyecto 'Quosque tándem abutere' en el Centro Cultural de Ribaforada. El grupo realizará la residencia del 15 al 21 de mayo y del 31 de julio al 22 de agosto.

'Riart Compañía' realizará su residencia en la Casa de Cultura de Zizur Mayor con su proyecto 'El valor de lo invisible' del 12 al 16 de junio, del 28 de agosto al 1 de septiembre, del 18 al 22 de septiembre y del 25 al 29 de septiembre. Realizando una muestra abierta el 29 de septiembre.

Del 26 al 30 de junio y del 11 al 30 de septiembre será el grupo 'Disiden.Cia' con su proyecto 'Bipedestrucción' quien continuará con su residencia en la Casa de Cultura de Etxarri Aranatz.

'Dinamo danza' con su proyecto de creación 'Luz' realizará su residencia en la Casa de Cultura Harriondoa de Lesaka del 2 al 7 de julio y del 11 al 30 de septiembre.

En las localidades que acogen las residencias, las compañías realizan actividades de mediación con la población con el objetivo de fomentar la danza contemporánea en todo el territorio. Estas actividades pueden ser talleres, charlas, conferencias o encuentros, entre otras. Por último, el público local disfrutará del estreno de la obra trabajada en estas estancias creativas al finalizar la residencia.

EXHIBICIONES

DNA 2023 propone, además, una muestra de las obras fruto del trabajo de las residencias de creación que se desarrollaron en la pasada edición, y que tendrán lugar entre los meses de abril y mayo.

'Akira Yoshida & Lali Ayguadé' será la primera compañía en mostrar su obra 'Together to get there', el próximo 14 de abril en la casa de cultura de Etxarri Aranaz. A lo largo del mes, la compañía repetirá la actuación en el Centro Cultural Sarasate de Castejón el sábado 15; en la casa de cultura de San Adrián el domingo 16; en la casa de cultura de Zizur Mayor el sábado 29; finalizando su ciclo el domingo 30 de abril en la casa de cultural de Bera.

'Nik.Eu' es la creación desarrollada el pasado año en la residencia de 'Ixa', que podrá disfrutarse en la casa de cultura de Aoiz el 21 de abril; en el centro cultural Los Llanos de Estella-Lizarra el día 22; en la casa cultural de Viana el 23; en el Centro Cultural de Noáin el 28, en la Casa de Cultura Harriondoa de Lesaka el 29, finalizando el día 30 de abril en la Casa de Cultura de Murchante.

Por otro lado, la compañía 'Kon Moción' presentará 'EveryOne' el 30 de abril en la Casa de Cultura de Villava; el 5 de mayo en la Casa de Cultura de Ribaforada; el 7 de mayo en el Auditorio de Berriozar; el 12 de mayo en la Casa de Cultura de Lodosa, para finalizar el 13 de mayo en el Centro cultural Tafalla Kulturgunea.

Las entradas para las exhibiciones, de unos 50 minutos de duración, cuestan 6 euros y se podrán adquirir en las taquillas o páginas web de cada uno de estos espacios escénicos. Como lleva haciéndose desde el año pasado, las compañías podrán desarrollar una residencia técnica de producción, de una semana de duración, en la misma sede en la que se estrenarán las creaciones (Etxarri Aranaz, Aoiz y Villava).

ATALAK

'Atalak' propone en esta nueva edición 2023 de DNA, dos muestras de laboratorio de investigación y una serie de talleres de creación comunitarios en colaboración con el programa DNA.

La apertura del primer laboratorio será llevada a cabo por Eneko Gil el 24 de abril en el Museo de Navarra. El laboratorio lo desarrollará a lo largo de una semana en colaboración con los y las intérpretes de 'Dantzaz'. Se trata de una actividad gratuita, previa retirada de invitación en la taquilla desde las 17 horas, y del mismo día de la actividad.

'Led Silhouette con Analëmma' será quien realice el segundo laboratorio de experimentación. La apertura tendrá lugar el 29 de septiembre en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea.

El taller de movimiento y creación será realizado por la coreógrafa Inés Aubert a través de su proyecto 'Imaginarios Posibles'. Las aperturas se realizarán el 6 de mayo en la Casa de Cultura de San Adrián, el 27 de mayo en el Centro Huarte y el 8 de junio en el Centro Cívico Hegoalde de Vitoria.

Dentro del ciclo Museo en Danza que ofrece el Museo Universidad de Navarra durante los meses de octubre y noviembre, se presentarán dos de las producciones surgidas de las residencias DNA 2022 y estrenadas en esta edición. 'EvryOne' de la compañía 'Kon Moción' se presentará en 9 de noviembre y 'Together to get there' de Akira Yoshida y Lali Ayguadé se presentará el día 10. Ambas actuaciones tendrán lugar a las 19.30 horas, siendo el precio de la entrada de 10 euros.

Por otro lado, vuelven este año también los talleres. Se realizarán dos, el primero, impartido por Becky Siegel, tendrá lugar el 27 de abril para el profesorado de la Asociación Haizea y el segundo, impartido por Akira Yoshida, tendrá lugar el 8 de junio con el alumnado de la Escuela de Danza de Navarra.