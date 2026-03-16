El programa Escuela de Estrellas incluirá una cabina inmersiva para ver el eclipse de agosto y una cúpula gigante

Presentación del programa educativo Escuela de Estrellas, en la edición especial con motivo del eclipse de agosto - UNAI BEROIZ-GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El programa educativo Escuela de Estrellas, que Planetario Pamplona lleva desarrollando desde hace 33 años, refuerza en esta edición su propuesta pedagógica "con nuevas herramientas y experiencias diseñadas para acercar a los centros educativos de Navarra" el eclipse total de sol de agosto, un fenómeno astronómico "excepcional".

En su arranque, celebrado este lunes en la Sala de Exposiciones de Baluarte, con alumnado de 6º de Primaria del Colegio Público José María de Huarte, ha participado la presidenta de Navarra, María Chivite; el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Ejecutivo foral, Juan Luis García; la directora Pedagógica de CNAI, Marina Muñoz y la delegada en Navarra de Fundación 'La Caixa', Izaskun Azcona.

La iniciativa cuenta con la colaboración de los departamentos de Educación y de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, que han impulsado la incorporación de nuevos materiales educativos para esta edición especial, así como con el apoyo de Fundación 'La Caixa'. El Centro Navarro de Aprendizaje Integral (CNAI) participa en la impartición de las actividades educativas dirigidas al alumnado.

Durante la presentación, Chivite ha señalado que "el eclipse también es una excusa perfecta para hablar de ciencia y hacer divulgación". "Cientos de escolares van a pasar durante estas dos semanas por esta instalación para conocer más sobre un fenómeno astronómico que, probablemente, solo van a ver una vez en su vida. El gran protagonista es este simulador de eclipse, que es una de las pocas instalaciones que hay de este tipo en el mundo. Y, además, a la espera de volver a contar con el Planetario de Pamplona, tenemos esta cúpula gigante donde ven un programa especial ideado para explicar cómo se producen los eclipses", ha indicado.

Además, ha destacado la itinerancia de la Escuela de Estrellas que "está ahora en Baluarte, pero de aquí a que acabe el curso va a recorrer toda Navarra para que todas las niñas y niños de esta comunidad puedan acercarse un poco más a la ciencia y obtener información fiable de la mano de verdaderos divulgadores".

ESCUELA DE ESTRELLAS ESPECIAL EKLIPSE

Los nuevos materiales que estrena Escuela de Estrellas Especial EKLIPSE, impulsados por los departamentos de Educación y de Universidad del Gobierno de Navarra con el apoyo de Fundación 'La Caixa', incluyen una cabina inmersiva de 6 metros de largo, con capacidad para 10 personas, donde los estudiantes podrán observar cómo se produce un eclipse total de sol.

El programa incorpora también una cúpula gigante de casi 4 metros de altura en la que se proyectarán secuencias seleccionadas por el equipo científico de Planetario Pamplona.

El contenido se centra en los "tres protagonistas" del fenómeno del 12 de agosto y ofrece además "la información necesaria para observar el eclipse de forma segura". A ello se suman dos telescopios solares de gran tamaño.

Además, en las visitas el alumnado realizará distintos talleres pedagógicos alrededor del fenómeno, en los cuales montarán un sistema Sol-Tierra-Luna, realizarán un Trivial particular sobre el eclipse, etc.

Las visitas escolares se pueden solicitar a través del link habilitado, tanto en la web eklipsenavarra.com como en la página de Planetario.

Con una duración de 1 hora y 45 minutos, pueden realizarse tanto en castellano como en euskera y se dirigen a alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional.

UNA EDICIÓN ESPECIAL EKLIPSE QUE ADEMÁS SERÁ ITINERANTE

Hasta el próximo 24 de marzo, Escuela de Estrellas Especial EKLIPSE permanecerá en la Sala de Exposiciones de Baluarte. A partir de entonces iniciará una itinerancia por Azagra -del 25 de marzo al 1 de abril-, Peralta -del 13 al 30 de abril-, Pamplona -de nuevo en Baluarte, del 1 al 8 de mayo-, Lerín -del 11 al 22 de mayo-, Alsasua -entre el 25 de mayo y el 5 de junio- y finalizará en Lodosa, entre el 8 y el 19 de junio.

Previamente, desde el pasado mes de noviembre, Escuela de Estrellas ha permanecido en el Centro Cultural-Kultur Gunea de Tafalla, de la mano de la exposición STROM, a la que han asistido más de 300 alumnos y alumnas.

Los nuevos materiales estrenados en Baluarte, además, formarán parte de los elementos divulgativos que servirán para "informar y acercar este fenómeno único a la sociedad navarra previamente al 12 de agosto, buscando que la ciudadanía navarra esté lo más informada posible sobre las implicaciones que conllevará el fenómeno". Siendo Navarra, previsiblemente, una de las regiones donde el fenómeno se observará "de forma óptima".