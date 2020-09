El programa Kultur visita este fin de semana Tudela, Etxarri Aranatz, Arguedas, Aoiz, Roncal y San Adrián

Varios grupos ofrecerán espectáculos de música cubana y folk así como de danza irlandesa

PAMPLONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa Kultur 2020 llegará este primer fin de semana de septiembre a las localidades de Tudela, Etxarri Aranatz, Arguedas, Aoiz, Roncal y San Adrián. En ellas se podrá disfrutar de actuaciones de música folk, cubana o danza irlandesa.

Las actuaciones darán comienzo este jueves, día 3 de septiembre, en Tudela con la actuación del grupo Los Stompers y Nuara Irish Dancers que ofrecerán danza y música irlandesa. El viernes Etxarri Aranatz recibirá al grupo Tempora, de Tolosaldea, y Arguedas a The 2 Blues Band que presume de más de 25 años sobre los escenarios.

El sábado será el turno de Eluntze Dantza Taldea en Aoiz y Jorge Sánchez y Eva Niño: trova cubana a dúo en Roncal, mientras que el domingo la música folk llegará a San Adrián con Jo an Swiss Knife.

LOS STOMPERS Y NUARA IRISH DANCERS

Los Stompers llevan los últimos 25 años tocando música irlandesa por toda Europa, siguiendo los pasos de The Dubliners: legendarios exponentes de la canción folk irlandesa. Con su nuevo espectáculo, 'Tribute to The Dubliners', rinden homenaje a sus héroes en una divertida viaje musical a Dublín. Durante el concierto se puede esperar canciones clásicas de las tabernas irlandesas como 'Dicey Reilly', 'I'll Tell Me Ma', 'The Wild Rover 'o 'Whiskey in the Jar', turnándose con instrumentales irlandeses - sus célebres gigas, polcas y reels. Entre tanto, se escucharán las historias detrás de las canciones, y anécdotas de la vida dublinesa, contadas por los dublinenses Brian y Dara. Habrá una selección de bailes tradicionales irlandesas, donde Polina y Valeria de Nuala Irish Dancers demostrarán su destreza, ha informado el Gobierno.

THE 2 BLUES BAND

El grupo nace como dúo en Pamplona en 1990, con Miguel 'Lawyer' González (voz) y Michel 'Montgomery' Remón (guitarra), para, más adelante, con la incorporación de nuevos miembros, convertirse en banda. Cientos de conciertos avalan su estilo Chicago Blues, canciones en inglés y castellano, grandes clásicos y temas propios. A lo largo de más de 25 años, DE 2 EN BLUES BAND ha disfrutado (y hecho disfrutar) con los grandes temas de la música afroamericana, fundamentalmente blues y soul.

Tenpora es un grupo creado en Tolosaldea. Formado por cinco músicos de amplia trayectoria, el proyecto inició su andadura en el año 2012, y ha publicado dos discos largos (Mundu berria 2014 e Itzulika 2017). Sus miembros forman parte de diversos proyectos y agrupaciones como Maddi Oihenart, Benito Lertxundi, Ruper Ordorika, Cantus Caterva, Umama o Et Incarnatus Orkestra. Ahora llegan a Etxarri Aranatz a presentar su tercer disco 'Berriro asma nazazu'.

Eluntze Dantza Taldea es originaria de Mendillorri, y este espectáculo que se presenta se ha preparado con motivo de su décimo aniversario. Mediante la danza y el teatro amateur, se recorre la historia del ser humano hasta llegar a un barrio urbano. Tierra, animales, agricultura, palacio y fábrica componen este trabajo en auzolan, de artes en directo, acompañados de escenografía, iluminación y audiviosuales.

JORGE SÁNCHEZ Y EVA NIÑO: TROVA CUBANA A DÚO

Desde hace más de 18 años estos músicos forman un dúo en el que la música de la trova fluye a través del sonido de la guitarra y del violoncello. En el desarrollo del concierto ofrecen, además de las composiciones propias de Jorge, una variedad de canciones de trovadores conocidos como Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Polito Ibáñez, Santiago Feliú, Ricardo Arjona.

Jorge Sánchez y Eva Niño unen su voz, guitarra y violonchelo para expresar lo cotidiano, la vida sentida a través de los años. Desde la infancia hacia la madurez que nunca termina, las letras de Jorge se palpan como si de uno mismo se tratara.

Jo & Swiss Knife son un quinteto de música folk y americana que comenzó su andadura en 2014 y que irrumpió con fuerza en la escena local en 2015 con su álbum debut 'Music From Small Pink'. Desde entonces han ofrecido más de un centenar de conciertos y actuaciones cosechando éxitos por Europa y Asia. Durante 2016 la banda se embarcó en una gira europea que, además de en España, les llevó a actuar en Francia, Bélgica, Alemania y Suiza. En abril de 2017 sale a la luz su segundo álbum de estudio, 'Flea Zircus', un disco con el que dieron el salto a las artes escénicas y que les llevó a girar hasta por Taiwan. El pasado año presentaron su último trabajo, 'Unwanted'.