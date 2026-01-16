Programado un corte total de tráfico este sábado en ambos sentidos en la N-121-A, a la altura del túnel de Bera

Imagen del túnel de Bera - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este sábado, 17 de enero, el túnel de Bera, en la carretera N-121-A, permanecerá cerrado al tráfico en ambos sentidos entre los puntos kilométricos 63+440 al 65+290, desde las 6 hasta las 21 horas.

Según han informado desde el Gobierno de Navarra en una nota, el corte se debe a la realización de trabajos de mantenimiento en las instalaciones.

Tanto la circulación en sentido Pamplona como sentido Irun se desviará por la carretera N-8304, atravesando la localidad de Bera.