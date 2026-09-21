Programado un corte de tráfico en la NA-30 en los accesos a Landaben desde la A-15 en sentido Arazuri-Noáin

Labores de mantenimiento - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Se ha programado un corte de tráfico entre los días 23 de septiembre y 15 de octubre en los accesos al polígono industrial de Landaben desde la A-15 en sentido Arazuri-Noáin / Noain.

Las afecciones al tráfico se deben al inicio de las obras de rehabilitación del tablero del viaducto de acceso al polígono industrial de Landaben, en la carretera NA-30, acceso a Landaben, entre los puntos kilométricos 0+400 y 0+650.

Durante el periodo de ejecución de los trabajos, únicamente se permitirá el acceso al polígono industrial de Landaben a través de la A-15 Ronda Oeste de Pamplona desde el sentido Noáin-Arazuri, por la salida 89. Por el contrario, permanecerá cortado el acceso al polígono desde la A-15 en sentido Arazuri-Noáin.

Asimismo, durante el desarrollo de las obras, permanecerá cortada la salida hacia la A-15 Ronda Oeste de Pamplona desde el polígono industrial de Landaben.

Por otro lado, el tramo de la carretera NA-30 comprendido entre la rotonda de acceso a Barañáin y el cruce semafórico de acceso al polígono Arazuri-Orkoien, permanecerá habilitado exclusivamente para el acceso a la puerta número 2 de la factoría Volkswagen Navarra.

LOS TRABAJOS

Los trabajos de rehabilitación del tablero se enmarcan en las obras que ya se están ejecutando para la rehabilitación estructural global del viaducto sobre el río Arga, que comunica la A-15, Ronda Oeste de Pamplona, con el polígono industrial de Landaben.

Durante el desarrollo de las obras se producirán afecciones a la circulación, que "podrán provocar retenciones puntuales en las horas de mayor intensidad de tráfico".