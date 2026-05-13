Programado un corte de tráfico temporal de dos meses en la NA-6000, Etxabakoitz-Campanas, a partir este jueves

Archivo - Cohesión Territorial licita por 2,4 millones las obras de adecuación de la carretera NA-6000 entre Echavacoiz y Campanas - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La carretera local NA-6000, Etxabakoitz-Campanas, quedará cerrada al tráfico el próximo jueves, 14 de mayo, durante dos meses para iniciar las obras de rehabilitación estructural de esta vía. Dicha actuación lleva implícitas determinadas afecciones, ya que las actuaciones requeridas de excavación, saneo y estabilización de la plataforma a calzada completa no permiten realizar los trabajos con tráfico.

Los cortes de circulación se efectuarán en tres tramos diferentes, quedando habilitados los desvíos alternativos debidamente señalizados por vías alternativas. Dichos cortes se corresponden con:

-Primer tramo: Entre los puntos kilométricos 2,050 (Cruce de Aspace) y 3,520 (glorieta del vertedero REAM).

-Segundo tramo: Entre los puntos kilométricos 5,000 (Esparza) y 6,600 (Arlegui). Desvío señalizado por NA-6007 y NA-6008.

-Tercer tramo: Entre los puntos kilométricos 10.820 (Olaz-Subiza) y 12.380 (cruce con el camino a Biurrun).

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN

El objetivo fundamental de la actuación, con un coste de 2,23 millones de euros, es ejecutar las obras de adecuación y rehabilitación estructural de la carretera entre los puntos kilométricos 0 y 13,590, quedando excluido el tramo de la travesía de Cizur Menor entre los puntos kilométricos 1,120 y 1,790.

Las obras contemplan la mejora en la seguridad en 12,91 kilómetros de la vía con un aumento de la sección de la calzada mediante una cuneta pisable de hormigón. También se adecuará el pavimento, se saneará el firme y se estabilizarán los taludes que se encuentran en la NA-6000, ha informado el Gobierno foral.