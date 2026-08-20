La propagación del incendio de Urzainki es lenta y las lluvias pueden ayudar a refrescar la zona

PAMPLONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La propagación del incendio forestal que se reactivó el lunes en Urzainki ha sido lenta desde el mediodía de este jueves y sin registrar avances significativos.

Tras el trabajo de maquinaria pesada y brigadas con herramienta manual, que ha posibilitado el acceso de autobombas a lo largo del día, el flanco derecho cuenta, en una parte, con línea de agua, según ha informado el 112 Sos Navarra

Las condiciones meteorológicas previstas para esta noche son favorables, con temperaturas entre los 10-15º C, humedades relativas del 100% y vientos flojos de componente norte. Asimismo, en estos momentos se están produciendo lluvias y tormentas que pueden ayudar a refrescar la zona.

No existe riesgo para los núcleos urbanos cercanos al incendio. No obstante, Sos Navarra ha incidido en que es importante que la población se mantenga alejada de la zona de la intervención para evitar riesgos innecesarios tanto de día como de noche.

Los medios aéreos se han retirado cuando las condiciones de luz no han permitido seguir trabajando. Este jueves se han movilizado un total de nueve medios aéreos: tres helicópteros del Gobierno de Navarra, un helicóptero bombardero de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) y cinco aeronaves del MITECO: dos helicópteros ligeros con base en Miluce, dos helicópteros bombarderos de la BRIF de Lubia (que transportan a 17 bomberos forestales) y un helicóptero bombardero con base en Plasencia del Monte (Huesca).

Además, han trabajado en el lugar brigadas de los parques de Cordovilla, Sangüesa y Tafalla, dos BHIF, el BRIF de Ejea de los Caballeros con 9 bomberos forestales, una Brigada Romeo del INFOAR (Aragón) con seis bomberos forestales y los bomberos voluntarios de Isaba. Asimismo, se ha incorporado al dispositivo una brigada helitransportada y otra terrestre de Aragón.

Han participado también Guardas Forestales y técnicos de Medio Ambiente, con dos buldócer, técnicos de Protección Civil en labores de coordinación de recursos, y patrullas de la Policía Foral.

Durante la noche estarán cuatro brigadas terrestres trabajando en evitar la reactivación de focos, y consolidando el perímetro trabajado a lo largo del día mediante maquinaria pesada y herramienta manual.