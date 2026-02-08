La proposición de ley de PSN y Contigo-Zurekin sobre profesores de religión, este lunes en Mesa y Junta

Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra. - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra celebra este lunes sesión ordinaria en la que tramitará, entre otros asuntos, la proposición de ley de PSN y Contigo-Zurekin para que se derogue la ley foral 15/2022, de 17 de mayo, por la que se garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo del profesorado de religión en los centros públicos de Navarra.

Igualmente, se decidirá en la sesión de este lunes sobre la tramitación de una interpelación propuesta por Geroa Bai acerca de política general del Gobierno en materia de Policía Foral, así como de tres mociones, una del PPN para que se inste al Gobierno de Navarra a cumplir íntegramente el Acuerdo del Consejo de Transparencia de Navarra.

También se verá una moción de Contigo-Zurekin para instar al Gobierno de Navarra a elaborar un análisis integral sobre el impacto económico, laboral, energético, hídrico y medioambiental de los centros de procesamiento de datos, incluyendo una evaluación comparada de su aportación real al empleo y al desarrollo territorial; así como otra moción de EH Bildu para que el Parlamento de Navarra rechace las declaraciones realizadas por responsables políticos de los Estados Unidos que "vulneran el principio de no injerencia, reiterando que cualquier planteamiento que afecte al estatus político de Groenlandia debe basarse en el respeto al derecho internacional, al orden internacional basado en normas y a la soberanía de los pueblos".

Además, pasarán por Mesa y Junta dos peticiones de comparecencia realizadas por Vox, una para que la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Ejecutivo navarro explique los hechos sucedidos en el centro residencial Lagunetxea con relación a la presunta agresión sexual a un menor tutelado por el Gobierno de Navarra, y para que el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, explique en la Cámara la situación de las bajeras y locales ocupadas ilegalmente en Pamplona y las actuaciones que lleva a cabo.