El próximo mes de abril se prevé concluir la conexión del polígono El Saso de Caparroso con la depuradora del Bajo Arga

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, visita el avance de las obras del colector que permitirá la conexión del polígono industrial de El Saso, en Caparroso, con la depuradora del Bajo Arga. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha visitado este lunes el avance de las obras del colector que permitirá la conexión del polígono industrial de El Saso, en Caparroso, con la depuradora del Bajo Arga. Después de una inversión de 594.106 euros, financiada con el canon de saneamiento, la previsión es que las obras concluyan el próximo mes de abril.

El consejero ha estado acompañado por el alcalde de Caparroso y presidente de la Mancomunidad de Mairaga, Carlos Alcuaz; el director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez, y el gerente de la sociedad pública NILSA, Fernando Mendoza.

Durante la visita, Óscar Chivite ha destacado que el principal objetivo del Gobierno de Navarra es "ofrecer un óptimo servicio integral en depuración y saneamiento, tanto a entidades locales, como a las empresas, cooperando con las administraciones y la ciudadanía". Así, además, de propiciar la construcción de redes separativas, de pluviales y residuales, "el agua de origen industrial debe ser tratado y más en un momento en el que la implantación de nuevas empresas crece en Navarra", ha destacado Chivite.

"El Gobierno de Navarra -ha añadido el consejero- está centrado en el cumplimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano 2019-2030, un documento estratégico para la gestión sostenible del agua". El compromiso del Departamento de Cohesión Territorial con el medio ambiente "es patente" y en este sentido "la calidad y el óptimo aprovechamiento de los recursos hídricos de Navarra es un elemento central de las políticas del Gobierno de Navarra", ha asegurado.

El consejero ha afirmado que el eje del Ebro a su paso por Navarra concentra la mayor densidad de actividad industrial y poblacional de la Comunidad foral, tras la Comarca de Pamplona. En este contexto, aproximadamente el 80% de las industrias de la zona, con un fuerte componente agroalimentario y energético, ven tratadas sus aguas residuales en las instalaciones gestionadas por NILSA.

Por su parte, el alcalde de Caparroso y presidente de la Mancomunidad de Mairaga ha agradecido el "impulso" dado por el Gobierno de Navarra a "una infraestructura básica para el polígono de El Saso y que va a suponer una mayor atracción de empresas".

Con la conexión de El Saso serán nueve los polígonos industriales conectados a la depuradora del Bajo Arga, una de las diez mayores de la Comunidad foral. La lista de polígonos industriales se completa con Las Vales, también en Caparroso; La Vergalada en Falces; San Colombar, Soto de la Sardilla, y El Cubo - El Alto, en Funes; Gargantúa y El Escopar en Peralta; y El Campillo en Marcilla.

El colector de El Saso, cuya capacidad es de 12 litros por segundo y cuya longitud es de 2.541 metros, también lleva aparejada la construcción de un pozo de bombeo, que impulsa las aguas residuales de la localidad unidas a las del polígono próximamente, hasta Bajo Arga, ubicada en término municipal de Funes.

Para las industrias, el año pasado NILSA también puso en marcha una sección online con cuatro módulos formativos, dentro de su programa de educación y concienciación, en el que cualquier empleado puede inscribirse de manera gratuita. Estas formaciones, a distancia y sin horarios, inciden en el ámbito de la responsabilidad empresarial en la gestión del agua desde una perspectiva empresarial y también individual. Este año se han abierto a personal de ayuntamientos y concejos, por la demanda que ha existido por su parte.

Además, busca concienciar y divulgar buenas prácticas, y encuadra todas sus actuaciones dentro del Plan Director del Ciclo Integral de Agua de Uso Urbano 2019-2030, aprobado por el Gobierno de Navarra hace siete años y que constituye la hoja de ruta hídrica de Navarra.