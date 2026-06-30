Un proyecto busca favorecer la inclusión de jóvenes en situación de desprotección a través de fútbol y boxeo

PAMPLONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia del Gobierno de Navarra, en colaboración con la Universidad Pública de Navarra (UPNA), ha puesto en marcha el proyecto LOTU! -Deporte, Red e Inclusión-, una iniciativa que busca favorecer la inclusión de adolescentes y jóvenes en situación de desprotección a través de la práctica deportiva, regular y acompañada, de fútbol y/o boxeo. El proyecto cuenta con la colaboración de la Fundación Osasuna y el Club Deportivo Iparbox de Berriozar.

La iniciativa está dirigida a adolescentes que reciben atención por parte del sistema de protección o se encuentran cumpliendo medidas judiciales. Está financiada por el Gobierno de Navarra a través un convenio suscrito con la UPNA de 55.000 euros. Durante este curso, que ha finalizado en junio, han participado en las actividades de fútbol y boxeo 130 chicos y chicas, aunque se espera incrementar esta cifra en los próximos ejercicios. Desde que se inició el proyecto, ya han pasado por él más de 200 jóvenes, según ha explicado el Gobierno foral en una nota.

El desarrollo del proyecto consiste en la realización de entrenamientos de fútbol y boxeo, si bien se trabaja con el objetivo futuro de ampliar la oferta deportiva. En cada sesión han participado entre 12 y 16 jóvenes, acompañados por profesionales de la educación social que trabajan tanto la dimensión deportiva como la gestión de emociones, la resolución de conflictos, la autoestima y la construcción de lazos de grupo, por lo tanto, es un proyecto eminentemente socioeducativo.

Las sesiones se estructuran en varias fases: una asamblea inicial para compartir cómo se encuentra cada participante y fijar los objetivos del entrenamiento; una fase de juego, técnica y colaboración (fútbol o boxeo); y una fase final de calma y estiramientos en la que se refuerzan los gestos positivos, se recuerdan los momentos más significativos y se evalúa de forma colectiva si se han cumplido los objetivos propuestos. La sesión concluye con un gesto simbólico de equipo (unir las manos de todas las personas participantes), que refuerza el sentimiento de pertenencia.

El nacimiento del proyecto se nutre de la experiencia previa del programa deportivo InterGOL, iniciado en 2020 por el profesor de la UPNA Javier Encina-Morentin, en colaboración con la Fundación Osasuna, dirigido a adolescentes en riesgo de exclusión social.

Acorde con los objetivos estratégicos de la Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia, en el año 2026 se ha suscrito un convenio con la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, incrementando el número de jóvenes beneficiarios del proyecto a 130 y con previsión de aumentar esta cifra a lo largo del año.

LOTU! tiene como objetivo crear redes para la inclusión social y utiliza el deporte como herramienta para establecer espacios seguros de acompañamiento socioeducativo y una vía para construir vínculos, sentido de pertenencia a inclusión comunitaria. El itinerario del programa se articula en tres ejes: el deporte como herramienta de trabajo cotidiano, el acompañamiento de profesionales socioeducativos y, finalmente, la inclusión en entornos protectores y comunitarios durante y después del paso por el sistema de protección.

El desarrollo de las intervenciones se apoya en la evidencia científica ya construida en la pedagogía social que destaca el potencial del deporte para crear redes, mejorar el bienestar emocional y físico, reducir conductas de riesgo y favorecer el desarrollo de habilidades sociales y de competencias prosociales.

El proyecto LOTU! se enmarca en la nueva ley foral 12/2022 de Atención y Protección a Niños, Niñas y Adolescentes y de Promoción de sus Familias, Derechos e Igualdad, que subraya el valor de los entornos comunitarios y grupales como elementos protectores para la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad. Asimismo, desarrolla la Estrategia Integral de Apoyo a la Infancia Adolescencia y Familia 2026-2030, dando respuesta a la mejora del sistema de protección promoviendo la inclusión social y comunitaria de las personas menores que se encuentran en acogimiento residencial.

Desde la UPNA se están impulsando, además, acciones de investigación, evaluación y transferencia del conocimiento como jornadas y actividades formativas para difundir la experiencia y facilitar que pueda replicarse en otros contextos.