El proyecto Diactive-1, que mejora el manejo de diabetes tipo 1 en población pediátrica, obtiene un sello de calidad

De izqda. A dcha.: Beatriz Pérez, responsable del STC de Innovación de Navarrabiomed, Ignacio Hormazabal y Jacinto Muñoz, investigadores del proyecto. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Diactive-1, impulsado por la Unidad de Investigación en Actividad Física Infanto-Juvenil de Navarrabiomed en colaboración con el Hospital Universitario de Navarra (HUN) y gestionado a través de IdiSNA, ha obtenido el Sello de Calidad ITEMAS-ISCIII, un reconocimiento que avala su calidad científico-técnica, grado de madurez y potencial de transferencia como solución innovadora en salud digital.

Diactive-1 nace de una línea de investigación consolidada y desarrollada a través de los proyectos financiados por el Instituto de Salud Carlos III (PI21/01238), centrados en mejorar la seguridad, la personalización y la eficacia de la práctica de ejercicio físico en población pediátrica con diabetes tipo 1.

El proyecto se materializa en una aplicación móvil que facilita la práctica de ejercicio físico de forma segura y adaptada a las necesidades de cada usuario. La herramienta ofrece programas personalizados de entrenamiento de fuerza, contenidos de educación terapéutica y recomendaciones relacionadas con la estabilidad glucémica durante el ejercicio físico. Su objetivo es favorecer la integración del ejercicio físico en el manejo de la enfermedad y contribuir a mejorar la salud y la calidad de vida de la población pediátrica con diabetes tipo 1, ha informado el Gobierno foral.

RECONOCIMIENTO A SU POTENCIAL DE TRANSFERENCIA

Según el informe de evaluación, Diactive-1 responde a una necesidad clínica relevante y presenta un destacado potencial de aplicación en el Sistema Nacional de Salud. También se valora el nivel de desarrollo alcanzado y su capacidad para avanzar hacia futuras fases de validación e implementación.

Uno de los aspectos destacados es su presencia actual en 11 hospitales (PI24/00829), lo que favorece la generación de evidencia en entornos clínicos reales y su futura incorporación a la práctica asistencial.

"Recibir el Sello de Calidad ITEMAS-ISCIII supone un respaldo muy importante para Diactive-1 porque reconoce no solo la calidad científica y tecnológica del proyecto, sino también su potencial de transferencia y su posible impacto en la práctica clínica", señala Antonio García-Hermoso, investigador principal del proyecto y profesor titular de la UPNA.

IMPULSO A LA VALORIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA

La obtención de este reconocimiento ha sido posible gracias al trabajo conjunto del equipo investigador y el Servicio Científico-Técnico de Innovación de Navarrabiomed, que ha acompañado el proceso de maduración del proyecto y la definición de su estrategia de transferencia. Como parte de este proceso, Diactive-1 ha registrado su marca, "reforzando su identidad y posicionamiento como solución digital innovadora en el ámbito de la diabetes tipo 1 pediátrica (8-18 años)".

"Este reconocimiento pone de manifiesto la importancia de trabajar la transferencia desde fases tempranas de los proyectos de investigación. En el caso de Diactive-1, se ha realizado un proceso de acompañamiento que ha permitido consolidar su propuesta de valor, definir su estrategia de protección y preparar una candidatura competitiva para la obtención del Sello de Calidad ITEMAS-ISCIII", explica Beatriz Pérez, responsable del Servicio Científico-Técnico de Innovación de Navarrabiomed.

INVESTIGACIÓN CON VOCACIÓN DE IMPACTO

Con este sello, ha explicado el Ejecutivo, Diactive-1 refuerza su posicionamiento como una solución digital desarrollada para responder a una necesidad clínica real y con potencial de incorporación al sistema sanitario. El proyecto combina evidencia científica, conocimiento clínico y tecnología para promover una práctica de ejercicio físico más segura y personalizada en población pediátrica con diabetes tipo 1. "Este es un paso para que los jóvenes con diabetes tipo 1 se sientan un poco más libres", señalan Ignacio Hormazabal y Jacinto Muñoz, investigadores del proyecto.

La concesión del Sello de Calidad ITEMAS-ISCIII incorpora además a Diactive-1 a una red estatal de iniciativas innovadoras con potencial de aplicación en el sistema sanitario. Navarrabiomed forma parte de ITEMAS como entidad asociada, una plataforma del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) que impulsa la innovación sanitaria y la transferencia tecnológica a través de una red formada por más de un centenar de hospitales, institutos y centros de investigación. Esta colaboración favorece el desarrollo, validación y adopción de innovaciones orientadas a responder a necesidades reales de pacientes y profesionales, facilitando que proyectos como Diactive-1 avancen hacia su aplicación práctica en el sistema de salud.