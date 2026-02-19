Un proyecto con participación de personas de origen migrante busca sensibilizar contra el racismo en Navarra

Jornada de cierre del proyecto 'Voces que cuentan', impulsado por la fundación Koine Aequalitas, para promover la convivencia intercultural y luchar contra el racismo y la xenofobia. - KOINE AEQUALITAS

PAMPLONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La fundación Koine Aequalitas ha desarrollado el proyecto 'Voces que cuentan', en el que ha recabado las historias de personas de origen migrante, vecinas de Navarra, con el objetivo de promover la convivencia intercultural y luchar contra el racismo y la xenofobia, reduciendo la imagen estigmatizada de adolescentes, jóvenes y mujeres de origen diverso.

Dentro de este proyecto, los protagonistas han grabado vídeos contando sus historias para difundirlos en redes sociales y con la intención de hacerlos llegar también a centros educativos de Navarra y a las administraciones.

Paula Ruiz Baraibar, directora del área de Innovación de Koine Aequalitas y responsable del proyecto, ha explicado que la idea de poner en marcha 'Voces que cuentan' surgió al constatar una mayor existencia de casos de racismo y xenofobia, así como de discursos de odio.

Según ha detallado, decidieron grabar vídeos con seis personas de origen migrante para que explicaran sus vivencias en Navarra, señalando "cómo se sentían y que pudieran manifestar situaciones de racismo".

Este jueves ha tenido lugar en Pamplona una jornada a modo de cierre del proyecto, en la que han participado, entre otros, Nezhea Chedad y Seddam Dilmi, dos de los protagonistas de las historias que se relatan en 'Voces que cuentan'.

Nezhea Chedad, vecina de origen saharaui, ha explicado que reside desde 2016 en Navarra. "Me han acogido súper bien", ha indicado, para señalar que "racismo como tal he sufrido bastante poco", aunque sí ha relatado que le ha costado "bastante" encontrar una vivienda por su origen. "Al ser saharaui, hablo muy bien el español, y por teléfono no me ponen problemas, pero al verme en persona y ver mi origen, echa mucho para atrás", ha indicado.

Aunque se ha mostrado "muy agradecida" por la acogida en Navarra, también ha considerado que "desgraciadamente hay muchísimos discursos de odio, sobre todo en redes sociales".

Nezhea Chedad ha explicado que decidió sumarse al proyecto de Koine Aequalitas porque "creo profundamente en eso, hay que combatir el discurso racista, luchar contra ello".

Por su parte, Seddam Dilmi, procedente de Argelia, ha explicado que lleva dos años y medio en Navarra, donde se encuentra "bien", pero ha explicado que le gustó la idea de 'Voces que cuenta' porque ha sentido el racismo. "Soy moro, como dicen aquí, y algunos sienten que todos roban o venden droga, pero hay buena gente que viene a cambiar su vida y a trabajar. Eso es lo que queremos", ha subrayado

Paula Ruiz ha destacado que se vienen registrando en Navarra distintos casos de racismo. "Nos comentaba un chico de Argelia que por ejemplo cuando entra a un portal y se encuentra con personas origen autóctono no quieren subir en el ascensor con él", ha explicado.

Así, ha destacado el trabajo que se ha desarrollado con 'Voces que cuentan', en una colaboración público privada "con el fin de que llegue a la mayor parte posible de la sociedad".