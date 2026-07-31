El proyecto Pitágoras consolida una plataforma científica para el desarrollo de inmunoterapias contra el cáncer

Archivo - Integrantes del consorcio que ha impulsado el proyecto PITÁGORAS. - (C) MANUEL CASTELLS - Archivo

PAMPLONA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consorcio científico, tecnológico e industrial integrado por los centros de investigación Cima Universidad de Navarra y Navarrabiomed, los complejos hospitalarios Clínica Universidad de Navarra y Hospital Universitario de Navarra, agentes del SINAI como Nasertic y Aditech y empresas navarras de referencia como 3P Biovian y Neuraraptic AI ha permitido identificar receptores de células T (TCR) específicos de tumor para el diseño de terapias celulares a la carta, gracias al uso de tecnologías disruptivas de secuenciación unicelular y de herramientas de Inteligencia Artificial.

Este proyecto ha sido financiado por el Departamento de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno foral con una ayuda de 1,6 millones de euros.

"Nuestro objetivo principal con el proyecto Pitágoras siempre ha sido acortar la distancia entre el laboratorio y la cama del paciente. Lograr identificar receptores específicos de un tumor mediante Inteligencia Artificial y ser capaces de producirlos bajo estándares clínicos en Navarra significa que estamos un paso más cerca de ofrecer terapias a la carta, más seguras y dirigidas, para pacientes que hoy en día no cuentan con alternativas terapéuticas eficaces", ha destacado Sandra Hervás, investigadora del Cima y coordinadora de Pitágoras.

Entre los hallazgos más destacados se encuentra la caracterización estructural y biofísica profunda de uno de los candidatos a TCR más prometedores, así como la puesta a punto de sus protocolos de producción bajo estándares clínicos (GMP), lo que sienta formalmente las bases para futuros ensayos clínicos en humanos, ha explicado el Gobierno foral.

El siguiente paso consistirá ahora en validar estos hallazgos en nuevas cohortes de pacientes, refinar los algoritmos de Inteligencia Artificial para maximizar la precisión en la identificación de TCRs específicos de tumor, y optimizar los candidatos más prometedores mediante el diseño de nuevos formatos terapéutico-acelulares, orientados a hacer que la inmunoterapia sea más accesible y fácilmente aplicable en la práctica clínica real.

MEDICINA PERSONALIZADA Y TERAPIAS AVANZADAS

Los proyectos del reto GEMA centran la investigación y el desarrollo tecnológico en el campo de la medicina personalizada y las terapias avanzadas. A través de las convocatorias de ayudas a estos proyectos estratégicos, Gobierno de Navarra impulsa los avances en una medicina personalizada basada en el análisis de nuestro ADN. De esta forma, ha añadido el Ejecutivo, "se abren nuevas vías que permitirán curar enfermedades que hoy en día no se saben tratar, conllevarán ahorros en los sistemas de salud, cambios profundos en el sector farmacéutico, introduciendo nuevas tecnologías en la medicina, así como el desarrollo de nuevas empresas y sectores".