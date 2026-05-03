El proyecto RESINA identifica más de 200 buenas prácticas de "resiliencia rural" en Navarra, Castellón y Cádiz

Grupo participante en las jornadas de Morella. - UPNA

PAMPLONA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La capital de la comarca de Els Ports, Morella (Comunidad Valenciana), acogió los pasados días 24 y 25 de abril unas jornadas de trabajo técnico y participación pública del proyecto interuniversitario RESINA (Raíces de Resiliencia). Liderado por la Universitat Jaume I con la participación de las universidades de Cádiz (UCA) y Pública de Navarra (UPNA) con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la misión de RESINA es identificar y transferir las prácticas cotidianas de sostenibilidad del mundo rural, de las que en este encuentro se contabilizó un total de más de 200 identificadas a partir de los talleres previos realizados en las últimas semanas en los municipios participantes.

Las localidades en las que se desarrolla el proyecto son Aoiz y Aribe (valle de Aezkoa) y los valles de Roncal y Salazar, en Navarra, y los municipios de Viver, La Jana y La Mata, en el interior de Castellón; y Benaocaz, Grazalema y Zahara de la Sierra, en la Sierra de Grazalema, en Cádiz. Los equipos investigadores de las tres universidades han documentado saberes tradicionales buscando ir más allá, reconociéndolos como "respuestas innovadoras y resilientes a los problemas ecológicos y económicos actuales".

Tras meses de trabajo de campo, la sesión interna del viernes 24 sirvió para "sistematizar" las buenas prácticas recopiladas en los nueve municipios piloto y preparar así la selección de las 45 prácticas de estudio que conformarán finalmente el núcleo de la investigación, a partir de criterios de originalidad, representación territorial y representación por tipologías (cuidados y reproducción social, festivo-culturales, gestión comunitaria de servicios, productivas/subsistencia, medio natural y emergencias e híbridas).

LA RESILIENCIA RURAL ANTE LOS DESAFÍOS GLOBALES

El momento central de la jornada tuvo lugar el viernes 24 en la Sala del Justícia del Ayuntamiento de Morella. Este acto público contó con las intervenciones institucionales de Bernabé Sangüesa, alcalde de Morella y Xavier Ginés (UJI), coordinador general del proyecto RESINA. Por videoconferencia se sumó el director general de Agenda 2030, David Perejil. A continuación, participó Andoni Iso (profesor de la UPNA) y Antonio J. González (profesor de la UCA), coordinadores en sus respectivas universidades. Además, se celebró una mesa de intercambio de propuestas con representantes fundamentales del territorio, incluyendo al alcalde de Viver, Vicente Ferrer, y a su concejal Gloria María Rabanaque; y los gerentes del GAL Altmaesports y GAL Maestrat-Plana Alta, José A. Cruz y Marta Urban, respectivamente-.

Asimismo, intervinieron también Pilar Pau, técnica del GAL Palancia-Mijares; Marta Segura, vocal de ADLYPSE (Federación de Personal Técnico en Gestión de Desarrollo Local de la Comunidad Valenciana), Hilari Jaime Ripollès, miembro del Patronato del del IVIFA (Instituto Valenciano de Investigación y Formación Agroambiental, y Ana Belén Arzo y Elena Esteve, ambas de Promoción Económica de la Diputación de Castellón.

La jornada no solo se limitó al análisis técnico. El programa incluyó la propuesta de documentación videográfica de las prácticas y la preparación de las Jornadas de Nueva Ruralidad en los territorios, asegurando que el conocimiento retorne a los pueblos que lo originaron. El encuentro finalizó el sábado 25 con una visita guiada a La Mata, reforzando el vínculo directo con el paisaje y la comunidad rural.