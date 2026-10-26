El PSN considera que el acuerdo de PP y Vox para el Senado puede afectar al autogobierno de Navarra

PAMPLONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSN ha considerado este lunes que el pacto que han alcanzado PP y Vox sobre cómo concurrir al Senado en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre para evitar la división del voto de la derecha puede tener consecuencias para el autogobierno de Navarra.

En el caso de la Comunidad foral, Vox presentará un único candidato al Senado. Cabe recordar que en Navarra UPN y PP han alcanzado un acuerdo para concurrir en coalición a los comicios.

El cabeza de lista del PSN al Senado, Ángel Moleón, ha reclamado en una nota "transparencia sobre los posibles acuerdos políticos que sustentan esta operación". "Los navarros tenemos derecho a saber qué están negociando UPN, PP y Vox, qué compromisos políticos puede haber detrás de esta estrategia y qué consecuencias puede tener para nuestra Comunidad", ha afirmado.

Moleón ha considerado que "esta coordinación electoral no es una cuestión menor, porque afecta al modelo territorial y al futuro del autogobierno navarro". "Estamos hablando de partidos que cuestionan nuestro modelo territorial y defienden una España centralizada, en la que las decisiones se tomen cada vez más lejos de Navarra. Nuestro régimen foral no puede convertirse en moneda de cambio para repartirse escaños", ha subrayado.

Según ha afirmado, "UPN, PP y Vox ya no disimulan su entendimiento". "Mientras unos ponen la ambición de poder, el otro marca una agenda que amenaza derechos y libertades. Los acuerdos electorales no pueden servir para ocultar lo que realmente está en juego", ha señalado Moleón.

Además, el PSN ha afirmado que "un Gobierno de las derechas supondría una involución en derechos sociales, libertades e igualdad, con consecuencias para los trabajadores, los pensionistas y las mujeres". Frente a ello, ha defendido "una mayoría progresista que proteja los servicios públicos, amplíe derechos y garantice el respeto al autogobierno de Navarra". "Estas elecciones no van solo de quién consigue más escaños. Van de qué modelo de país queremos y de si estamos dispuestos a permitir que los derechos conquistados y el autogobierno de Navarra queden supeditados a los intereses de la derecha y la ultraderecha", ha asegurado Moleón.