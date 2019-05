El PSN defiende devolver el IRPF a las madres y que Skolae se implante en todos los centros con fondos públicos

Publicado 07/05/2019 12:29:58 CET

PAMPLONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El PSN ha presentado este martes el programa electoral para las próximas elecciones del 26 de mayo, un programa con 130 medidas, algunas como la devolución del IRPF a las madres o la implantación del programa Skolae en todos los centros escolares financiados con fondos públicos.

Así lo ha expuesto en rueda de prensa la candidata del PSN a la Presidencia del Gobierno foral, María Chivite, quien ha manifestado que se trata de un programa de Gobierno "ambicioso y realista", "con un dibujo muy claro de la Navarra que queremos para el futuro". "Estamos convencidos de que en torno a estas propuestas podemos aglutinar a una amplia mayoría social de progreso", ha manifestado.

Ha explicado que el programa se basa en tres ejes fundamentales: Navarra foral, innovadora e igualitaria. Ha precisado así que el PSN defiende el autogobierno foral, la foralidad dentro de España, "con respeto y lealtad institucional al Gobierno de España".

Chivite ha detallado que apuestan por la innovación en la economía y por la innovación social con "nuevos modelos de gestión"; así como por la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad territorial y la igualdad como "manera de hacer justicia social".

En materia fiscal, la dirigente socialista ha defendido un "alivio fiscal para las rentas medias y bajas, especialmente castigadas en esta legislatura". "Estamos de acuerdo con una presión fiscal a las rentas altas", ha expuesto, para añadir que abogan por devolver el IRPF a las madres.

Ha manifestado que apuesta por el programa Skolae, "en todos los centros escolares sostenidos con fondos públicos y no solo en los centros públicos" ya que "es un magnífico programa". "Hemos defendido el programa Skolae incluso más allá que el propio Gobierno", ha dicho.

"NO HACER A ESPARZA PRESIDENTE"

La líder socialista ha criticado que "la derecha se está dedicando a tensionar, a dividir la sociedad, a repartir carnés de buenos y malos navarros".

Ha manifestado que el PSN quiere "liderar" el Gobierno de Navarra tras el 26 de mayo y ha señalado que "con un Gobierno socialista al frente de España podemos ir de la mano y es una ventaja para nosotros".

Chivite ha señalado que "queremos un Gobierno progresista" en la Comunidad foral, "que respete nuestra foralidad". "Con Bildu no queremos un acuerdo de Gobierno y por otro lado al PP también lo dejamos fuera de nuestro marco de acuerdos de Gobierno", ha asegurado, para señalar que Navarra Suma "no es ni nuestra preferencia ni nuestra prioridad". "No haremos al señor Esparza (Navarra Suma) presidente", ha aseverado.

Sobre si aceptaría los votos de Navarra Suma para liderar un Gobierno, ha señalado que "no soy responsable de lo que haga Navarra Suma con sus votos, serán responsables ellos". "Nosotros queremos un Gobierno progresista", ha insistido.

Preguntada por las palabras de los partidos del cuatripartito de que no se fían del PSN, Chivite ha señalado que "nosotros sí somos claros". "A mi me hubiera gustado que IU en vez de darle el Gobierno de Ansoáin a Bildu nos lo hubiera dado a nosotros porque eso sí es construir gobiernos de izquierdas", ha comentado.

EN EL PROGRAMA

El responsable del programa socialista, Javier Remírez, ha explicado que este conjunto de medidas se dividen en 7 bloques fundamentales: la Navarra del conocimiento, políticas económicas y socioeconómicas, sostenibilidad, políticas de igualdad, "fortalecimiento" del estado de bienestar, el autogobierno de Navarra y el reto europeo.

Ha destacado la "participación activa" para elaborar este programa por parte de colectivos, asociaciones, sindicatos y de la ciudadanía en general. "Nos han hecho llegar aportaciones que se plasman en el programa electoral", ha comentado Remírez, quien ha resaltado la participación también de Anfas para la elaboración de un programa de lectura fácil.

Por su parte, Sergio Barasoain ha explicado que un programa de lectura fácil "significa que sigue unas pautas para que sea más fácil de entender". "Hay un índice, un diccionario con palabras difíciles de entender y unas glosas que explican el significado de palabras difíciles", ha indicado.

Ha precisado que "la idea de la adaptación del programa surgió en el seno del grupo parlamentario socialista a raíz de que se recuperó el derecho al voto para las personas con discapacidad intelectual" y ha destacado el trabajo realizado por el equipo de profesionales del servicio de accesibilidad cognitiva de Anfas.