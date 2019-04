El PSN dice que el pliego de obras del instituto de Ribaforada "demuestra que no estará operativo el próximo curso"

Publicado 09/04/2019 13:01:45 CET

PAMPLONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Educación del PSN, Carlos Gimeno, ha afirmado que el pliego para la contratación de las obras del instituto de Ribaforada "demuestra que no estará operativo el próximo curso, por lo que la consejera María Solana nunca ha dicho la verdad y ha jugado con las necesidades de la comunidad educativa de esta zona, con sus expectativas, y eso no solo demuestra mala gestión sino falta de ética política, porque ella sabía que no sería posible disponer del centro en las fechas que siempre ha dicho que se cumplirían".

Gimeno ha asegurado en una nota que "el pliego contempla una inversión de solo 100.000 euros con cargo a los presupuestos de 2019, cantidad por cierto inferior en 400.000 euros a la que se recogía en la memoria presupuestaria del Departamento, y el grueso del contrato, que superará los 4,2 millones de euros, se establece como gasto a la partida de construcción de nuevos centros y obras para 2020".

Además, según Gimeno, "el pliego señala que el plazo de ejecución será de entre once y doce meses, por lo que, de iniciarse las obras a la mayor celeridad conforme al pliego, podrían empezar en junio, así que nos iríamos a mayo o junio de 2020, eso suponiendo que todo vaya bien, que no haya incidencias ni recursos, y que los plazos se cumplan al milímetro".

El portavoz socialista ha asegurado que "los socialistas siempre hemos dicho la verdad, tanto en el Parlamento como el propio alcalde de Ribaforada, no solo sobre los plazos sino también cuando decíamos que no era necesario ningún permiso municipal para poder licitar". "Ahí está la muestra. La licitación se ha hecho y no ha habido que hacer nada desde el Consistorio. También en esto Solana ha faltado a la verdad buscando hacer daño político al PSN, porque está claro que el daño que ha hecho a la comunidad educativa le ha importado bastante poco", ha indicado.

Carlos Gimeno ha afirmado que "no todo vale y Solana ha traspasado la línea que separa el legítimo debate político de la responsabilidad de la gestión". "Ella es Gobierno y en este asunto, como en otros, ha actuado más como miembro de Geroa Bai. Y la ciudadanía, más allá del partido en el que esté, lo que espera de un gobernante es soluciones y verdades", ha apuntado.