El PSN dice que el PP "se sitúa del lado de los buitres" al recurrir la ley navarra que "blinda" el alquiler de VPO

Archivo - La secretaria de Organización del PSN, Esther Iso. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSN ha criticado este martes la decisión del Partido Popular de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley navarra que "blinda" de manera indefinida la vivienda protegida de alquiler y ha acusado a los 'populares' de "situarse del lado de los buitres que solo buscan hacer negocio con la vivienda en vez de estar de lado de quienes necesitan una vivienda para vivir".

La portavoz del PSN, Esther Iso, ha afirmado en una nota que "el recurso del PP representa un ataque directo a la capacidad de Navarra para decidir sus propias políticas de vivienda y evidencia dos modelos políticos completamente diferentes de entender la vivienda". "Los socialistas queremos que una vivienda protegida siga siendo protegida siempre, el PP, en cambio, quiere abrir la puerta a que se convierta en un negocio. Esa es la diferencia", ha asegurado.

El PSN ha acusado al Partido Popular de "defender una concepción de la vivienda más cercana a los intereses de quienes ven la vivienda como una oportunidad de inversión que a las necesidades de quienes buscan un alquiler asequible". "No vamos a permitir que una vivienda construida y protegida con el esfuerzo de todos termine siendo una oportunidad de negocio para especuladores o fondos de inversión. La vivienda protegida tiene una función social y esa función debe mantenerse", ha afirmado.

Iso ha asegurado que "Navarra no necesita que el PP le diga cómo hacer política de vivienda" y ha considerado "especialmente grave que el PP haya decidido recurrir ante el Constitucional una decisión adoptada por el Parlamento de Navarra en el ejercicio de sus competencias". "Navarra tiene autogobierno para algo. Tenemos instituciones, Parlamento y capacidad para aprobar nuestras propias políticas de vivienda. El PP vuelve a demostrar que cuando Navarra utiliza su autogobierno para proteger derechos, ellos prefieren recurrirlo", ha criticado.

El PSN ha reivindicado la política desarrollada durante esta legislatura para "incrementar el parque residencial protegido" y ha apostado por "seguir aumentando la construcción de vivienda y, al mismo tiempo, impedir que la vivienda protegida deje de cumplir su función social". "Cada partido deberá explicar a la ciudadanía navarra qué modelo defiende. Nosotros defendemos que la vivienda protegida sea de las personas, el PP tendrá que explicar por qué quiere que sean de los buitres", ha señalado.