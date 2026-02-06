El PSN exige al equipo de Gobierno de Pamplona "explicaciones" sobre la paralización del servicio de bicis eléctricas

PAMPLONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Marina Curiel, ha exigido al equipo de gobierno "que dé una explicación clara y contundente" sobre la paralización del servicio de bicis eléctricas anunciada este viernes por la empresa que presta el servicio, Ride On.

Según Curiel, este servicio que "implantó Navarra Suma" fue "deficitario desde el principio", y fue "un modelo financieramente y estructuralmente insostenible, porque cuando se implantó en nuestra ciudad no se hizo a través de un análisis integral de viabilidad económica ni de financiación clara".

"Se nos vendió como un servicio público, sostenible y sin costes para los vecinos, y la realidad es que no ha sido así. Hoy hemos conocido que Pamplona se va a quedar sin servicio de bicicletas y exigimos al equipo de gobierno que dé una explicación clara y contundente de lo que ha ocurrido y de cuáles van a ser los procesos para implantar un nuevo servicio público de bicicletas eléctricas que sea realmente público, que sea financieramente sostenible, que sea técnicamente robusto y, por supuesto, que sea comarcal", ha indicado Curiel.

A su juicio, "las bicicletas no pueden ser un proyecto aislado, ni sujeto a improvisaciones" que "acaban generando incertidumbre a los vecinos de nuestra ciudad". "Por ello, desde el Partido Socialista ya hemos liderado la propuesta de comarcalización del servicio, asegurando que no se quede en un proyecto municipal aislado, sino que sea un sistema interconectado con los municipios de la comarca de Pamplona, con criterios técnicos de uso, mantenimiento, financiación y expansión compartida", ha añadido.

Esta, ha dicho, es "la única forma de dotar de sentido a una infraestructura que debe ser útil para la movilidad cotidiana, no un lujo o un experimento mal financiado, como ha pasado hasta ahora".

"Por tanto, exigimos que se nos dé explicaciones de lo que está ocurriendo con ese servicio y de cuál va a ser la manera de proceder. Es necesario asegurarnos de que Pamplona cuenta con un servicio de bicicletas que se convierta en un servicio realmente público, en un servicio comarcal y en un servicio sostenible", ha incidido la edil.