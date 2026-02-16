El PSN felicita a Ibarrola (UPN) por ser nombrada candidata pero le advierte de que "no va a ser presidenta de Navarra"

Archivo - La portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu, ha dado la "enhorabuena" a Cristina Ibarrola por haber sido nombrada candidata de UPN a la Presidencia del Gobierno de Navarra en las próximas elecciones forales, pero le ha manifestado que "no va a ser presidenta de Navarra".

"En Navarra no gobierna quien se declara vencedora ante el espejo sino quien es capaz de construir mayorías, de respetar la pluralidad de esta tierra y dialogar también con quien piensa diferente y si algo ha demostrado la señora Ibarrola es más bien todo lo contrario", ha afirmado la portavoz del PSN en declaraciones a los medios de comunicación.

Unzu ha comentado que "asumir que no gobernarán si no les deja el Partido Socialista es tanto como asumir que su proyecto no solamente no es autónomo sino que ella misma, que dice que UPN decide aquí, reconoce que depende en gran medida de lo que decida otro partido en Madrid". "Contradicción política y una asunción total de dependencia de otros, en este caso de nosotros", ha expuesto la parlamentaria socialista.

Ha transmitido "a la señora Ibarrola que esos tiempos que tanto añora no van a volver" y "ya puede deducir que su destino político va a ser el banquillo de la oposición". "Con la política de tierra quemada que nos está dedicando UPN podrá repetir mil veces que va a gobernar pero no tiene cómo gobernar ni va a gobernar; no tienen mayoría y no tienen más proyecto que alinearse con la estrategia del Partido Popular y competir también en discurso en esa dureza con Vox. El Partido Socialista de Navarra es un partido de izquierdas y somos la alternativa a sus políticas de derechas", ha afirmado.

Ha abogado por "un nuevo Gobierno de progreso en el año 2027 con María Chivite al frente". "No va a ser un tercer Gobierno robado, utilizando esa lamentable expresión que sí utilizó el señor Esparza el otro día", ha indicado Unzu, quien ha añadido que "esa expresión no es un exabrupto aislado, es la muestra de la deriva peligrosa que está teniendo UPN cuestionando la legitimidad de las instituciones y sembrando dudas sobre las reglas del juego democrático".

"Las mayorías parlamentarias no se roban; las mayorías parlamentarias se construyen, pero claro, UPN no sabe ni por dónde empezar", ha expuesto la parlamentaria, que ha comentado que "será por tercera vez un Gobierno legítimo de fuerzas progresistas para impedir que el eje UPN-PP-Vox marque el rumbo de esta Comunidad".