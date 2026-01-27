El PSN de Pamplona pedirá la comparecencia del concejal de Seguridad Ciudadana sobre "ocupaciones ilegales en bajeras"

Archivo - Imagen de archivo del grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona ha anunciado que solicitará la comparecencia del concejal delegado de Seguridad Ciudadana del Consistorio, Endika Alonso, para que "dé explicaciones públicas" sobre "la situación de las ocupaciones ilegales en bajeras, una preocupación creciente en distintos barrios de la ciudad".

En un comunicado, desde el PSN han remarcado que "estamos muy sensibilizados con la preocupación de la ciudadanía en materia de seguridad". "Pamplona es una ciudad segura, pero eso no puede servir de excusa para la inacción". El Ayuntamiento debe actuar con más determinación, dar explicaciones y acompañar a los vecinos y vecinas", ha afirmado la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Marina Curiel.

Por otro lado, el PSN de Pamplona ha valorado "positivamente" el inicio del proceso participativo para la elaboración del Plan de Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Pamplona, pero ha advertido de que "este plan solo tendrá sentido si avanza en derechos, igualdad y convivencia, y no si se utiliza como una herramienta de imposición o confrontación social".

Desde el grupo municipal socialista han añadido que no han sido "meros observadores, sino una parte determinante para que este plan exista y cuente con un enfoque integrador, asentado en la colaboración institucional, el respeto al marco legal y la realidad sociolingüística de la ciudad".

"Es decir, no somos figurantes en este proceso. El PSN ha sido clave para que este plan vea la luz y para evitar derivas excluyentes. Y lo vamos a seguir siendo", han remarcado los socialistas, que han rechazado "cualquier intento de imposición lingüística".

"Que quede claro: el PSN no impone el euskera. Defendemos el euskera como un derecho y como una oportunidad, nunca como una obligación ni como una barrera. La normalización lingüística no puede servir para señalar ni para dividir a la ciudadanía", ha afirmado Curiel.

El PSN también ha advertido de que "no habrá una normalización lingüística real sin una apuesta decidida por la convivencia". "Lengua y convivencia van juntas. Si el gobierno municipal se toma en serio este plan, debe tomarse igual de en serio el Plan de Convivencia. No valen los discursos si luego no hay avances reales", ha añadido Curiel.

A menos de dos años del final de la legislatura, los socialistas han reclamado al equipo de gobierno, liderado por EH Bildu, que "deje de mirar hacia otro lado y cumpla los compromisos adquiridos".