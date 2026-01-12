El PSN de Pamplona propone sendas declaraciones para impulsar actuaciones en Ermitagaña y un Pacto por la convivencia

PAMPLONA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona presentará en el Pleno de este jueves una declaración para "el impulso de actuaciones de mejora y modernización del espacio público en el barrio de Ermitagaña", y una segunda declaración para "reforzar y consolidar las políticas de convivencia" en Pamplona a través de un Pacto de Ciudad "compartido por todos los grupos municipales".

Según ha explicado este lunes la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Pamplona, Marina Curiel, el PSN de Pamplona comienza el nuevo año con una "hoja de ruta clara", impulsar ciudad, mejorar los barrios y situar la convivencia en el centro de la agenda municipal".

"Pamplona no puede perder tiempo. El acuerdo presupuestario es una base, no un techo. Vamos a seguir presentando propuestas para dar respuestas reales a las necesidades de los vecinos y vecinas", ha indicado Curiel, que ha añadido que el PSN está en el Ayuntamiento "para aportar soluciones y demostrar que la política municipal sirve cuando se centra en lo importante".

IMPULSO AL BARRIO DE ERMITAGAÑA

Según han explicado desde el PSN en una nota de prensa, la primera de las iniciativas es una declaración "para el impulso de actuaciones de mejora y modernización del espacio público en el barrio de Ermitagaña", una propuesta "concreta y trabajada que responde a demandas vecinales históricas".

Entre las actuaciones planteadas destacan la redacción del proyecto de reurbanización de Bartolomé de Carranza, eje vertebrador del barrio, para mejorar accesibilidad y calidad urbana; y la ampliación y refuerzo de ejes caminables en calles clave (Ermitagaña, Malón de Chaide, Sánchez Ramírez Acella, Travesía Acella y La Rioja), creando itinerarios seguros y accesibles que conecten con siete centros educativos del entorno.

También proponen la mejora del mantenimiento del aparcamiento y del alumbrado del paseo García Nájera; la elaboración de un estudio de tráfico de la avenida de Navarra, orientado a una movilidad "más equilibrada y sostenible"; y la restauración de la escultura Tramontana, "elemento simbólico del barrio que requiere una intervención de conservación".

PACTO DE CIUDAD POR LA CONVIVENCIA

La segunda iniciativa es una declaración "para reforzar y consolidar las políticas de convivencia en Pamplona". El PSN defiende que la convivencia "no es un concepto abstracto, sino una política pública que se construye desde lo cotidiano y desde el respeto a la pluralidad", y propone que sea un Pacto de Ciudad, "compartido por todos los grupos municipales".

En este sentido, Curiel ha subrayado que el PSN "ha sido determinante para que Pamplona cuente, por primera vez, con un Plan Municipal de Convivencia, alineado con el II Plan Estratégico de Convivencia de Navarra", y ha reclamado que el Ayuntamiento "actúe como referente ético y democrático".

"El ruido y la confrontación permanente no mejoran ni una calle ni un barrio. Gobernar exige impulso, planificación y prioridades claras", ha remarcado la portavoz socialista, que ha destacado el "compromiso del PSN con una política responsable, constructiva y centrada en los barrios".

"Seguiremos liderando el progresismo en Pamplona con propuestas, barrios y soluciones", ha concluido Curiel.