El PSN reclama a la Junta Electoral la colocación de banderolas de UPN-PP en la Avenida Carlos III, "una vía que no figura entre los espacios autorizados". - PSN-PSOE

PAMPLONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSN-PSOE ha presentado una reclamación ante la Junta Electoral de Zona de Pamplona contra la coalición UPN-PP por "incumplir los criterios de publicidad electoral fijados para esta campaña" por la presencia de banderolas de la coalición "en calles de la ciudad, que no forman parte de los soportes autorizados".

Según explican en una nota de prensa, "el Ayuntamiento de Pamplona puso a disposición de la Junta Electoral de Zona una relación de farolas habilitadas para la colocación de banderolas durante la campaña electoral, que se desarrolla del 13 al 27 de noviembre. Estos soportes se distribuyen entre las distintas candidaturas y constituyen los espacios autorizados para este tipo de publicidad electoral".

"En el Ensanche, por ejemplo, las calles habilitadas son Baja Navarra, Conde Oliveto, Blanca de Navarra, Olite, Aoiz, Monjardín, Navarro Villoslada y avenida de Galicia", ha indicado. Sin embargo, el PSN-PSOE ha constadado "la presencia de banderolas de UPN-PP en la avenida de Carlos III, una vía que no figura entre los espacios autorizados, así como la colocación de más banderolas de las que corresponden a la coalición en determinadas calles".

Desde la formación han señalado que "las condiciones y los criterios de distribución de estos espacios fueron comunicados a todas las candidaturas antes del inicio de la campaña electoral". Por ello, ha considerado que "no puede haber excepciones ni interpretaciones interesadas: las reglas son las mismas para todas las formaciones políticas y deben cumplirse por igual".

El PSN-PSOE ha trasladado estos hechos a la Junta Electoral de Zona para que "valore los incumplimientos detectados y adopte, en su caso, las medidas que correspondan".