PSN y UGT homenajean a los concejales y trabajadores del Ayuntamiento de Pamplona fusilados en 1936

María Chivite y Elma Saiz en el homenaje a los concejales y trabajadores asesinados tras el golpe de Estado de 1936. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de Navarra y el sindicato UGT en la Comunidad foral han celebrado este sábado el tradicional homenaje a los concejales y trabajadores del Ayuntamiento de Pamplona asesinados tras el golpe de Estado de 1936.

Un acto que ha contado con la participación de la presidenta de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, así como la secretaria de Organización del partido, Esther Iso; la portavoz en el Consistorio pamplonés, Marina Curiel; y el secretario general de UGT en Navarra, Lorenzo Ríos.

Entre los asistentes se encontraba la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, entre otros representantes socialistas.

En su intervención, María Chivite ha manifestado que, frente a la "ola de fascismo" a "nivel mundial" pero también "en nuestras instituciones" como el Parlamento de Navarra, es importante "estar juntos" y defender "la democracia, la justicia, la igualdad y una sociedad más justa".

Asimismo, ha puesto en valor los avances conseguidos por el PSOE desde que está en las instituciones, destacando el protocolo con el Estado para el reconocimiento del Fuerte de San Cristóbal como lugar de memoria. También ha resaltado las leyes de memoria democrática, los planes de convivencia tanto del Gobierno de Navarra como el que se está trabajando en el Ayuntamiento de Pamplona o los planes educativos "en los que llevamos la historia al conocimiento de nuestros niños y niñas, porque es importante no olvidar lo que ocurrió para que no vuelva a ocurrir".

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Pamplona, Marina Curiel, ha destacado la importancia de reivindicar "la dignidad de quienes defendieron la democracia y pagaron con su vida por ese compromiso" y de "recordar lo que pasó para que no vuelva a suceder". Ha rechazado el "insulto" y la "falta de respeto" de quienes se refieren "de forma sarcástica" a los lugares de memoria "como parques temáticos" y ha defendido que la memoria "es una obligación" y "es importante evitar que sea un elemento de confrontación".

La secretaria de Organización del PSN, Esther Iso, ha resaltado el "deber democrático" de recordar a quienes fueron asesinados en el golpe de Estado así como de "seguir su legado" y trabajar "por esos derechos adquiridos que ellos comenzaron". Ha mostrado su preocupación por los discursos de partidos como Vox que "ponen en duda la historia y lo que allí ocurrió y quieren volver a esa Navarra del blanco y negro que tanto sufrimiento nos trajo". Por ello, ha llamado a "crear espacios de debate, espacios de convivencia y espacios de entendimiento entre diferentes".

Finalmente, el secretario general de UGT en Navarra, Lorenzo Ríos, ha considerado "imprescindible" un acto como este y "no permitir" discursos que "banalizan el franquismo". Ha destacado que "el franquismo se cebó con especial intensidad" con el Partido Socialista y UGT en la Comunidad foral, señalando que de los más de 3.400 asesinados en el golpe del 36 "casi 1.300 eran afiliados" del sindicato. Personas que "lucharon por conseguir la libertad y la justicia social y pagaron con su vida".