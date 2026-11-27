Acto de cierre de la campaña electoral del PSOE en el Auditorio Baluarte. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha celebrado este viernes en el Auditorio Baluarte su acto de cierre de la campaña electoral en el que ha llamado a una "movilización histórica" y ha pedido el voto a las personas "progresistas" que en las elecciones de 2023 optaron por otras formaciones para "parar la ola ultra" y conseguir "una mayoría suficiente para gobernar".

El acto, al que han asistido diferentes cargos institucionales del PSN así como simpatizantes, todos ellos vestidos con camisetas rojas con los lemas 'La fuerza de la gente', 'La fuerza del amor' o 'La fuerza de las mujeres', ha estado protagonizado por los candidatos al Congreso y el Senado por Navarra, Elma Saiz y Ángel Moleón, así como la secretaria general del PSN y presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite.

Saiz se ha mostrado convencida de que este domingo va a haber una "movilización histórica" y "vamos a celebrar una histórica victoria". Ha puesto en valor que en 2027 "más de 10,6 millones de pensiones contributivas van a aumentar un 3,5%, esto supone 775 euros más al año para hacer frente a la subida de la compra de la que tiene mucho que ver los amigos de la derecha que impulsan guerras ilegales". Igualmente, ha señalado que las pensiones mínimas van a subir "entre un 8,8 y un 14%".

Ha indicado que la mayoría de las personas pensionistas son mujeres porque "durante muchos años nos han querido calladitas y fuera del mercado laboral". "Por eso y por muchísimas razones más hay que apostar todo al rojo. Porque frente al proyecto de avances en derechos hay una alianza ultra UPN, PP y Vox que a las mujeres de este país nos siguen queriendo calladitas", ha advertido.

"Nos quieren calladitas y se oponen a que aumente el Salario Mínimo Interprofesional, mientras nos recortan nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos" o quieren a las mujeres migrantes "sin derechos". Y ha destacado que este domingo se decide ente "justicia o desigualdad, pensiones y trabajo digno o precariedad, avance o involución".

Elma Saiz ha condenado el asesinato machista cometido este jueves en Bilbao y ha censurado que Vox "niega" la violencia de género. Así, ha dicho a UPN y PP que "contra la violencia contra las mujeres no caben matices: Vox no matiza, la niega. La violencia contra las mujeres se condena con rotundidad", ha manifestado.

Igualmente, ha señalado que "vamos a defender sin ambages nuestro autogobierno" y ha puesto en valor que, durante los gobiernos de María Chivite, Navarra ha conseguido la transferencia de cinco competencias, mientras que en los anteriores 20 años "cero pelotero".

Por otro lado, Saiz ha recordado que en las elecciones generales de 2023 "50.000 votos progresistas no tuvieron representación en el Congreso de los Diputados. Esto no puede volver a pasar". Por eso, ha pedido a las personas que votaron a otras opciones que "confíen, que se sientan representados en quien creemos que la vivienda es un derecho y no es un negocio, que los salarios tienen que seguir subiendo y las pensiones tienen que ser públicas, justas y suficientes; que hay que alzar la voz ante guerras ilegales y denunciar el genocidio en Gaza; quienes creemos que lo público es lo que nos protege cuando vienen mal dadas frente a quienes quieren privatizaciones y recortes".

Así, ha pedido a "esas personas que se sienten progresistas" que "fueron a votar con ilusión y con toda la fuerza en 2023 y no vieron representación, que confíen en el PSOE" para "parar esa ola ultra".

Por su parte, Ángel Moleón, candidato socialista en la coalición Senado de Progreso, he destacado que "la política tiene sentido cuando sirve para mejorar la vida de la gente. Estamos orgulloso de lo conseguido y de lo que todavía nos queda por hacer". Ha subrayado el compromiso del PSOE de "defender los servicios públicos, la igualdad, las pensiones, los salarios, los derechos de la gente trabajadora", así como el régimen foral y el autogobierno.

Moleón ha remarcado que "no estamos hablando solamente de quién gana unas elecciones. Estamos hablando de qué país queremos ser". Por eso, ha destacado que "este domingo vamos a llenar las urnas de votos socialistas". Ha pedido a la ciudadanía que "confíen en nosotros y que voten pensando que somos la opción real para seguir avanzando y vencer a la involución". "Que se prepare la derecha y la ultraderecha porque este domingo vamos a votar, vamos a ganar y vamos a seguir avanzando", ha resaltado.

CHIVITE LLAMA AL VOTO ÚTIL Y A UNA MAYORÍA "SUFICIENTE PARA GOBERNAR"

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha comenzado su intervención destacando la "ilusión y fuerza que nos ha acompañado "durante toda la campaña" y agradeciendo a los "más de 100.000 navarros y navarra que ya han decidido que este domingo van a votar al PSOE". "Pero necesitamos más porque la fuerza de la gente va a ser definitiva", ha manifestado.

Por otro lado, ha criticado las palabras de Núñez Feijóo en el debate a cuatro de este jueves: "que nadie nos pase por encima, que ningún señoro nos diga 'calladitas'".

Chivite ha destacado que en estas elecciones se decide "qué proyecto queremos para este país", entre "un modelo que nos anuncia sacrificios o un modelo que garantiza nuestros derechos y necesidades". Y ha advertido de que "la ultraderecha y la derecha que quiere gobernar con ellos nos anuncia un recorte de 112.000 millones". Una cifra, ha resaltado, "tres veces superior a los recortes que sufrimos en la anterior crisis". Entonces "los sindicatos cifraron en más de 500 docentes y 300 enfermeras las que se quedaron sin empleo", ha destacado.

Por eso, ha destacado la "responsabilidad alzar la voz y defender lo conseguido" y ha afirmado que "quien nos asegura el avance es un gobierno progresista porque nos queda mucho por avanzar". "No me conformo con que todavía haya mujeres que vivan con miedo" ni que "haya personas a las que se señale por su origen, su identidad o su forma de amar".

También ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "se ha dedicado toda la campaña a insultar" y que "se ha metido con Navarra". "Entiendo que les fastidie que Navarra sea la roja y del PSOE", ha destacado, para decir a Ayuso "que los navarros somos gente trabajadora, emprendedora, solidaria, somos servicios públicos, con dos lenguas que conviven" y "los más felices del país". "Dejen de insultar y de confrontar territorios", ha reclamado.

María Chivite se ha mostrado "segura de que vamos a ganar porque confío en la fuerza de la gente. Pero no vale ganar, necesitamos construir una mayoría suficiente para gobernar". Por eso, ha pedido a los votantes "progresistas" que "piensen bien su voto, en la utilidad de ese voto porque el margen va a ser estrecho". "El margen va a ser estrecho y no podemos permitir que esta ilusión, que esta fuerza que estos días estamos percibiendo, se conviertan en una decepción. Está en nuestra mano cuidar la democracia, respetarnos los unos a los otros", ha recalcado.