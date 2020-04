Raquel Andueza, nueva directora artística de la Semana de Música Antigua de Estella

PAMPLONA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Raquel Andueza ha sido seleccionada como directora artística de la Semana de Música Antigua de Estell de entre las siete candidaturas presentadas al proceso de contratación.

Para la mesa de contratación, su proyecto es "una propuesta interesante por los ejes temáticos que sugiere, la adecuación de los conciertos planteados, aplicada al territorio, con acciones novedosas y programación variada y ambiciosa que contempla actividades de igualdad de género, criterios sociales, mediación, y colaboraciones con la Red Europea de Festivales de Música Antigua así como con otras entidades como residencias de personas mayores, o de personas con discapacidad".

El contrato de la dirección artística de la Semana de Música Antigua de Estella, uno de los programas propios de la Dirección General de Cultura y la Fundación Baluarte, tiene un plazo máximo de cuatro años de duración y una dotación fija de 15.500 euros anuales. Para la elección de Andueza, se ha seguido el procedimiento de licitación de contratación pública del que se ha encargado la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura, según ha informado el Gobierno foral.

Se optó por la fórmula de contratación de prestación de servicios, ha añadido, para solventar objeciones de determinados contratos para el desempeño de la labor de la dirección artística; para dotar al proceso de la máxima transparencia; y para que los criterios cualitativos supusieran al menos un 20% de la puntuación a través de fórmulas objetivas y cuantificables. La mesa de contratación destaca "la gran variedad y calidad de todas las propuestas que se han presentado al proceso".

TRAYECTORIA DE ANDUEZA

La soprano Raquel Andueza, nacida en Pamplona, cursó sus estudios musicales en el conservatorio Pablo Sarasate y posteriormente, becada por el Gobierno de Navarra, en la Guildhall School of Music and Drama de Londres, donde obtuvo el Bachelor of Music con mención honorífica y recibe el premio School Singing Prize.

Ha actuado como solista en los principales festivales y auditorios de todo el mundo, y en 2012 hizo su debut en el neoyorquino Carnegie Hall y en los Proms londinenses. En 2010 fundó, junto al tiorbista Jesús Fernández Baena, el grupo La Galanía, siendo galardonados en 2014 como Mejor Grupo Barroco por la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua.

Andueza es una profesional muy concienciada en la salud vocal, y su faceta docente es cada vez mayor. Ha sido invitada para impartir conferencias y cursos de canto en el Teatro Real de Madrid, así como en las universidades de Yale, Alcalá de Henares, Bogotá, Complutense de Madrid, Ciudad de Panamá y en el AMUZ de Amberes, así como en distintos conservatorios superiores y festivales de música. Desde 2018 imparte clases en su propio estudio de Pamplona.

Ha realizado grabaciones para los principales sellos discográficos y en 2011 creó su propio sello, Anima e Corpo. Asimismo, ha colaborado en bandas sonoras de películas, cortometrajes, series y spots de televisión.

De su faceta como gestora destaca la codirección del Festival Internacional de Estepa (Sevilla) durante dos años, la presidencia de la Asociación Española de Grupos de Música Antigua (GEMA), la asesoría musical tres años del Festival l'Été Musical de Roisin (Bélgica), la asesoría para la International Young Artists Presentation de AMUZ de Amberes (Bélgica) para el impulso y la promoción de jóvenes grupo internacionales, y la dirección y gestión de un sello discográfico con distribución internacional y siete publicaciones en el mercado.

EDICIÓN DE LA SMADE 2020

La edición de este año de la Semana de Música Antigua de Estella está previsto que se desarrolle, como viene siendo habitual, en la primera semana del mes de septiembre. En el actual contexto, las condiciones de celebración estarán sujetas a los criterios sanitarios que marquen las autoridades en cuanto a la ocupación de espacios por parte del público y de los artistas, distancia social y medidas de prevención higiénica y de seguridad.

La Dirección General de Cultura trabaja con la directora artística para proyectar una SMADE que atienda a la situación actual, y que valore los formatos y espacios en los que desarrollar las diferentes actividades que conforman la programación.

El Departamento de Cultura y Deporte ha optado por mantener, en la medida de lo posible y conforme a las instrucciones sanitarias, higiénicas y de seguridad que se ordenen, sus programas propios de este verano, adaptando el desarrollo de los mismos a la atención a los procedimientos marcados.