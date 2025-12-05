Reabierto el puente peatonal del camino de Caparroso en Pamplona, al no preverse desbordamiento del Arga. - POLICÍA MUNICIPAL DE PAMPLONA

PAMPLONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Pamplona ha reabierto este viernes el puente peatonal entre el camino de Caparroso y la calle Playa de Caparroso (pasarelas del Club Natación) ya que no se prevé el desbordamiento del río Arga.

La Policía Municipal cerró el jueves la zona por la crecida del río Arga ante las lluvias que se estaban registrando en Navarra. Además, restringió los accesos a las zonas cercanas al río por motivos de seguridad.

Este viernes a las 9.30 horas se han levantado las restricciones en el camino de Caparroso y la calle Playa de Caparroso al no preverse el desbordamiento del río Arga, según ha informado la Policía Municipal en la red social X.