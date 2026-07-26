Se reactiva en Castejón el incendio declarado el pasado viernes

Archivo - Bomberos de Navarra en la extinción de un incendio en una imagen de archivo. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos están trabajando para extinguir la reactivación del incendio de vegetación que se declaró el pasado viernes en Castejón, en las inmediaciones de la carretera NA-232, kilómetro 83.

El fuego se ha reactivado en la zona del Hotel Villa Castejón. El aviso por el incendio se ha dado a las 11.04 horas, según ha informado el 112 Sos Navarra.

Los Bomberos de Tudela están actuando en el lugar. También han sido movilizados Guarderío de Medio Ambiente y la Policía Foral.

El enlace de la NA-232 con la AP-15 permanecerá cortado hasta nueva orden. No ha habido personas afectadas.