PAMPLONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sede de EH Bildu en Pamplona ha aparecido este martes con pintadas en las que se lee 'Arriba España' y 'Muerte a ETA'. También se ha dibujado una diana.

La formación abertzale ha señalado en un mensaje en la red social X que la aparición de "estas pintadas fascistas" en su sede "demuestra claramente qué está en juego" en las elecciones generales del próximo domingo, 29 de noviembre.

Tras ello, llama a la ciudadanía a "votar con una amplia sonrisa para dejar claro a los reaccionarios y a los odiadores que aquí hay un pueblo digno".