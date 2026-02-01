REAS Navarra dedica sus XIX Jornadas de Economía Solidaria a la migración procedente de África

Miembros de REAS Navarra con el cartel de las XIX Jornadas de Economía Solidaria. - REAS NAVARRA

PAMPLONA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

REAS Navarra organiza, del 6 al 10 de febrero, las XIX Jornadas de Economía Solidaria con el lema 'De África a nuestra tierra: migración, trabajo y cuidado colectivo'. Las jornadas pondrán el foco en la migración proveniente de África "dando voz a quienes están protagonizado estos flujos migratorios para profundizar en las razones de estos movimientos humanos y en la aportación que supone a día de hoy para la sociedad navarra en su conjunto, también desde la Economía Solidaria".

Con estas jornadas, REAS Navarra busca "reflexionar sobre la situación social y política que se vive en el continente africano tras siglos de colonialismo destacando las nuevas formas de dominación por parte de diferentes potencias y agentes económicos". "El colonialismo, el expolio de sus recursos y la subyugación de la población africana provoca miseria, corrupción, guerras y conflictos y un éxodo humano desde sus países de origen a otras latitudes. Además de tener que abandonar su tierra en condiciones muchas veces peligrosas para sus vidas, también tienen que hacer frente al racismo y la xenofobia y a las políticas migratorias que les abocan casi irremediablemente a la pobreza", destacan en una nota de prensa.

Las jornadas también buscan "conocer y analizar experiencias transformadoras que desde la Economía Solidaria se están poniendo en práctica para dignificar la vida y el trabajo de la población migrada en Navarra".

Así, el 6 de febrero, viernes, a las 18.30 en Katakrak, se llevará a cabo la sesión '¿Por qué migramos? Una mirada a la situación geopolítica en África', con la participación de Modou Faye *Beltxa* del colectivo Africa United y Nahia Sanzo, periodista y miembro de Geopolitikaz

El sábado 7 de febrero a las 11.00 en Plazara, bajo el título 'Nafarroa, ¿tierra de acogida? Las migraciones en primera persona', tendrá lugar una mesa redonda con la participación de miembros de la Asociación de Mujeres Africanas en Navarra Flor de África y la asociación juvenil Black Power. También tomarán parte Quinndy Akeju del colectivo Afrocolectiva y Houssine Yagoubi, ex trabajador de Huerta de Peralta y sindicalista en la actualidad. Dinamiza este acto Jaione Eugui, responsable de comunicación en Medicos del Mundo de Navarra.

Para terminar con esta jornada y a cargo de Red Anti-rumores de Navarra Zaska, se realizará una dinámica bajo el título '¿Cuáles son nuestros privilegios y cómo combatir los discursos de odio?'.

El martes 10 de febrero a las 18.30 en Katakrak, con el título 'Migración, dignidad y experiencias transformadoras de vida y trabajo', se realizará la última mesa redonda en la que participarán Rubén Lasheras, sociólogo e investigador de la UPNA, y representantes de Traperos de Emaus, de la empresa de Inserción Sociolaboral Transforma y de las cooperativas Cuidando-T, servicios integrales y Tierra Limpiezas Ecológicas S. Coop.