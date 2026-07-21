Recepción a Mikel Merino: "Ni en mis mejores sueños pensaba ser el representante de Navarra de esta manera"

PAMPLONA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jugador de la selección española de fútbol, el pamplonés Mikel Merino, ha sido recibido esta tarde por la presidenta de Navarra, María Chivite, en la sede del Ejecutivo foral, en una recepción donde ha destacado que "ni en mis mejores sueños podía haber pensado en ser el representante de Navarra de esta manera, de poder llevar la bandera por todo el mundo". "Me siento un privilegiado", ha dicho.

El acto en el Palacio de Navarra ha comenzado a las 18.45 horas con un saludo a Mikel Merino por parte de la presidenta en su despacho, donde el futbolista navarro ha firmado a Chivite una camiseta de la selección, al igual que lo ha hecho el psicólogo del equipo, el pamplonés Javier López Vallejo. El también navarro de la selección Nico Williams, invitado al acto, no ha podido acudir por "compromisos previos ineludibles".

En la recepción celebrada en el Salón del Trono, Mikel Merino ha explicado que lo vivido durante el Mundial "ha sido algo único" y "me siento un privilegiado por estar aquí". "Ganar un mundial es algo que de pequeño lo vivías como lo más grande que hay en tu pasión; no se hubiera podido hacer sin el apoyo que recibimos cada día de todos, de nuestros familiares, de la afición", ha destacado, para agradecer este "pequeño homenaje" en su tierra.

Según ha señalado, "ni en mis mejores sueños podía haber pensado en ser el representante de Navarra de esta manera, de poder llevar la bandera por todo el mundo y representar los valores de esta sociedad de la manera en la que lo hago". "Me siento un privilegiado, es una gran suerte que tengo, intento hacerlo de la mejor manera posible", ha dicho, para destacar los valores de "fuerza, entrega, respeto; esa rasmia navarra que tenemos aquí y que intento ejercer en el campo".

Por su parte, Javier López Vallejo ha agradecido el reconocimiento que les ha brindado el Gobierno foral por "intentar ser los mejores embajadores posibles de Navarra y llevar de la mejor manera posible el nombre de Navarra a todos los lados". Ha destacado los valores que "hacen posible estos triunfos" porque "es el Mundial de un grupo de 26 personas, amigos" que trasladan la "fuerza de un equipo, de un grupo". "No sé si como selección éramos los mejores pero como equipo no había ninguno mejor", ha afirmado, para resaltar asimismo los valores de Merino, de "nobleza, cercanía y trabajar en equipo".

También María Chivite ha trasladado a los miembros de la selección su "enhorabuena" y ha indicado que "ganar un mundial de fútbol es probablemente lo más grande que un deportista puede lograr en su carrera y vosotros lo tenéis por méritos propios y por un trabajo colectivo que es lo que hace grande a la selección española". "Por eso habéis ganado, porque la selección es mucho más que la suma de talentos individuales, es un proyecto, un grupo que trabaja conjuntamente por un objetivo que va más allá del currículum propio", ha dicho, para destacar la importancia además del "respeto, del juego impecable en lo técnico e impregnado de valores en lo humano".

Tras afirmar que son un "orgullo para Navarra", la presidenta ha indicado que "tenemos a tres navarros en la mejor selección y a cuatro que han ganado un Mundial", al referirse también al jugar navarro Javi Martínez, quien formó parte de la selección que ganó el de 2010, y que también ha acudido este martes a la recepción en el Palacio.

Chivite, que ha deseado traer a toda la selección española a Navarra, ha indicado que "hoy es un día para celebrar, para dar las gracias por hacernos felices, por hacer que la marca Navarra y la marca España se reconozcan por valores positivos". Ha recordado los dos goles de Merino, en octavos y en cuartos, "actuaciones decisivas en momentos clave", así como la labor de López Vallejo en la selección como psicólogo.

El acto ha finalizado con un saludo, en torno a las 19.30 horas, de Mikel Merino, Javier López Vallejo y Javi Martínez desde el balcón del Palacio de Navarra que da a la Plaza del Castillo, donde se ha congregado numeroso público, que ha coreado 'Campeones del mundo'. Merino ha gritado, desde este balcón de la sede del Gobierno, 'Viva San Fermín, gora San Fermín'.