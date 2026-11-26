Imagen de archivo de un pleno parlamentario - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves las dos enmiendas a la totalidad presentadas por UPN y PPN al proyecto de ley foral de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, al obtener únicamente el apoyo de los grupos proponentes. El Grupo Mixto (Vox) también había registrado su propia enmienda, pero finalmente ha sido retirada porque no iba a poder ser defendida en el pleno debido a la ausencia del portavoz parlamentario.

El proyecto de medidas fiscales, fruto del acuerdo alcanzado entre PSN, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y EH Bildu, conlleva un impacto económico de 89,5 millones de euros. Contempla, entre otras medidas, la deflactación asimétrica de la tarifa del IRPF, la recuperación de la deducción por adquisición de primera vivienda habitual para jóvenes, o la modificación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que incorporará tipos diferenciados en función de las características de la compra y del número de viviendas que ya tenga en propiedad la persona adquirente.

La reforma incorpora también otras medidas en materia de vivienda, protección social y fiscalidad. Entre otras, destaca el aumento de las deducciones por pensiones de viudedad y por pensiones de jubilación contributivas.

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, ha criticado que los grupos enmendantes "presentan las rebajas fiscales de manera generalizada como una solución única y general absolutamente a todo, pero la realidad es que no se explica con la misma claridad cómo financiar los servicios públicos que después una y otra vez se reclaman". Ha añadido Arasti que "la derecha, como pasó también con la enmienda totalidad a los presupuestos, estaría dispuesta a dejar caer esas mejoras que hasta ellos mismos reconocen con tal de no dar ni una mínima concesión".

"Luego nos acusan a nosotros de proponer una ley con carácter electoralista, cuando ellos se agarran siempre a la enmienda a la totalidad", ha indicado, tras añadir que "este Gobierno no va a renunciar a sus principios ni a su responsabilidad, por mucho que la derecha y la ultraderecha intenten convertir el debate fiscal en una competición de promesas de rebajas de impuestos". "Gobernar no consiste en prometer que todo el mundo pague menos", ha reivindicado, tras destacar que "este Gobierno ha elegido una fiscalidad progresiva, equilibrada y útil para toda la sociedad navarra".

En nombre de UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin ha indicado que su enmienda "no es tanto una rectificación a los puntuales ajustes fiscales presentados para este año", sino "una enmienda a un modelo fiscal perjudicial para Navarra, que año a año se empeñan en mantener". "Es la respuesta a la estructura fiscal instaurada en 2015 y que hoy se mantiene en toda su configuración", ha subrayado. A su juicio, "con este aumento injustificado de la presión fiscal somos menos productivos, los servicios que recibimos son objetivamente mucho peores, nuestro bienestar ha caído y los datos de pobreza han crecido".

Ainhoa Unzu, del PSN, ha considerado que los enmendantes "podrán poner muchas excusas", pero esta ley "pone el foco en las preocupaciones y las necesidades de toda la ciudadanía de Navarra", como facilitar el acceso a la vivienda, "combatir fiscalmente" la especulación, o "mejorar el poder adquisitivo de las familias ante la inflación". "El 100% de la ciudadanía, con estas medidas, sale beneficiada. Sin mentir, díganme, en cualquiera de estas medidas, dónde está este supuesto infierno fiscal que no les gusta", ha trasladado.

Desde EH Bildu, Laura Aznal ha criticado que los enmendantes "se empeñan en llamar infierno a cualquier ley de medidas tributarias que pida un esfuerzo" a "quienes más tienen". "Siempre se envuelven en la bandera de las clases medias para, en realidad, defender los privilegios de las rentas más altas", ha subrayado, tras añadir que "los recortes de ingresos" que plantean "se pagan con más listas de espera" en Salud, "menos plazas" en escuelas infantiles, o "menos protección social" para personas vulnerables. "Frente a sus enmiendas de retroceso, y aunque no es suficiente -todavía está lejos del modelo que defiende EH Bildu-, hoy defendemos a la mayoría trabajadora de Navarra", ha dicho.

Pablo Azcona, de Geroa Bai, ha afirmado que "la capacidad fiscal de Navarra se defiende con decisiones coherentes, también fuera de esta Cámara". En este sentido, ha planteado a UPN "cómo se puede defender aquí el convenio económico y al mismo tiempo cerrar acuerdos con fuerzas políticas que pretenden o que dicen que quieren acabar con él". "Cuidado con lo que están amparando en Madrid, no vaya a ser que acaben auspiciando a un nuevo Gamazo. Y si hay un nuevo Gamazo, habrá también la Gamazada, no tengan ninguna duda", ha apuntado.

Por parte del PP, Irene Royo ha apuntado que "aunque incorpora algunas medidas positivas", el proyecto "vuelve a quedarse muy lejos de lo que Navarra necesita". "No compartimos una política fiscal que exige demasiado esfuerzo a quienes sostienen el bienestar de nuestra comunidad: las clases medias, las familias, los agricultores y ganaderos, los autónomos y quienes trabajan cada día para salir adelante. Ahí hay una presión inaceptable", ha dicho, tras criticar que "Navarra tiene la mayor presión fiscal de España".

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha afirmado que en materia de impuestos, la coalición "recalca sus diferencias, sus críticas, al sistema fiscal actual de Navarra" y que "todos los años decimos que no es suficiente lo que estamos haciendo". Pero a su juicio, "la pregunta" es si el sistema fiscal "hoy es al menos más justo que hace cuatro años". "Y la respuesta es que sí. Y que por eso hemos estado en estos cuatro años de duras negociaciones", ha remarcado, tras incidir en que "no hemos logrado los objetivos que nos gustaría, pero sí hemos logrado que el sistema fiscal de Navarra hoy sea más justo que cuando inició esta legislatura".