Reconocido un trabajo del HUN sobre la importancia de valorar la experiencia de personas tratadas con radioterapia

Maribel Martínez durante la presentación del trabajo en el congreso de la SEOR. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un trabajo realizado por el Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario de Navarra (HUN) que concluye que las personas sometidas a radioterapia pueden experimentar "altos niveles de satisfacción" pese a las secuelas de los tratamientos ha sido reconocido en el XXIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR), celebrado recientemente en Alicante, al haber sido seleccionado entre las 25 mejores comunicaciones entre las más de 700 presentadas.

El trabajo ha sido coordinado por Maribel Martínez Fernández, facultativa del citado servicio, y "demuestra la importancia de tener en cuenta la voz del paciente" y no solo los resultados clínicos. Según indica la Dra. Martínez, "la incorporación sistemática de la percepción del paciente aporta información complementaria y esencial para comprender el verdadero impacto de la enfermedad oncológica y de sus tratamientos".

Según Maribel Martínez, "estos estudios tienen utilidad para conocer las necesidades percibidas por los pacientes e introducir así posibles cambios en los modelos de atención y poder crear alertas en las consultas que permitan atender esas necesidades, sobre todo en los aspectos relacionados con la toxicidad de los tratamientos".

Tal y como explican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra, el estudio se basa en el análisis de las vivencias expresadas por 130 pacientes de radioterapia frente al cáncer de cabeza y cuello, una de las que presenta mayor toxicidad y un deterioro de la calidad de vida más acusado. El análisis se ha realizado a través de cuestionarios estandarizados y validados, en los que se les preguntaba sobre aspectos relacionados con la calidad de vida, los síntomas y su experiencia en el tratamiento.

Las encuestas se realizaron en tres momentos: al inicio de la radioterapia, en el momento de su finalización y tres meses después de haber terminado el tratamiento.

Estos cuestionarios se organizan en indicadores que recogen dos aspectos distintos, pero complementarios, de la percepción de las personas atendidas: la Medida de la Experiencia Reportada por el o la Paciente (PREM) y la Medida de los Resultados Reportados por el o la Paciente (PROM). Los primeros se refieren a la impresión sobre la atención dispensada por el equipo sanitario y abarca, entre otros, aspectos como la información suministrada, el trato humano o cuestiones organizativas. Los PROM, por su parte, se orientan hacia aspectos relacionados con el estado de salud desde el punto de vista subjetivo: síntomas, calidad de vida y funcionamiento físico, emocional y social percibido por los y las pacientes.

MEJORA DE LA SATISFACCIÓN A LOS TRES MESES DE ACABAR EL TRATAMIENTO

El estudio muestra cómo los pacientes refieren un peor estado de salud, así como un deterioro de su funcionamiento emocional y social, (es decir, los aspectos PROM) nada más terminar su tratamiento. Sin embargo, su percepción sobre todas estas dimensiones mejora a los tres meses de terminar la radioterapia, hasta superar los valores iniciales en la mayor parte de los casos. De manera parecida se comporta su sensación sobre los efectos secundarios debidos a la toxicidad de la radioterapia, y aunque, como es lógico, los pacientes no refieren en estos casos encontrarse mejor que antes del tratamiento, en muchos casos la percepción a los tres meses no se aleja mucho de la situación de partida.

En lo que se refiere a los PREM, los relacionados con la atención sanitaria, estos mejoran sensiblemente al finalizar el tratamiento con respecto a la percepción inicial y tienen la particularidad de que todavía se incrementan más tres meses después de terminado el tratamiento, lo que evidencia que la impresión sobre la atención mejora en el recuerdo de las personas tratadas.

CAMBIOS EN EL SISTEMA DE ATENCIÓN QUE REDUCEN LOS INGRESOS

En paralelo al estudio, se han introducido también cambios en el sistema de seguimiento de los pacientes, a través de la creación de una consulta compartida entre medicina y enfermería, "lo que permite captar mejor sus necesidades de un modo global". Según señala la Dra. Martínez, se ha detectado una evidencia de menos ingresos desde que se realiza este sistema de atención, especialmente por la valoración nutricional, que se realiza también en colaboración con el Servicio de Endocrinología y Nutrición.

El estudio sobre la opinión de los pacientes forma parte de una línea de investigación en la que el Servicio de Oncología Radioterápica del HUN acumula una experiencia creciente. Así, desde el año 2022 la Dra. Martínez coordina también el estudio SATISRAD, con el fin de conocer la "voz del paciente" tras recibir cualquier tratamiento de radioterapia externa o braquiterapia. Una comunicación realizada con datos sobre la opinión de más de 700 pacientes en tratamiento con cáncer de próstata fue presentada el pasado año en el congreso europeo de la Sociedad Europea de Radioterapia y Oncología ESTRO 2025. Ese trabajo permitió introducir variaciones en la atención que cada paciente necesita de forma individualizada.

Actualmente se está evaluando también la experiencia y los resultados percibidos por las pacientes con cáncer ginecológico. El objetivo es extender progresivamente este modelo a otras patologías oncológicas tratadas con radioterapia, "incorporando de forma sistemática la voz del paciente como un elemento clave para la mejora continua de la calidad asistencial".