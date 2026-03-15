Reconocimiento a los donantes de sangre de Navarra por su "generosidad inmensa" y "amor hacia la vida"

Homenaje de ADONA a los donantes de sangre. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Donantes de Sangre de Navarra (ADONA) ha celebrado este domingo su tradicional homenaje a los donantes de sangre para agradecerles su "generosidad inmensa" y "amor hacia la vida". "Una sociedad que dona es una sociedad que se cuida, que se reconoce en los demás, que entiende que nadie está solo, que todos importamos", ha destacado el presidente de la asociación Juan Antonio Castro.

El acto, que se ha desarrollado en la Sala Principal del Auditorio Baluarte de Pamplona, ha incluido la entrega de insignias a las personas que durante 2025 alcanzaron las 50, 100 o 150 donaciones. La cita ha contado con la presencia, entre otros, del presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; y el consejero de Salud del Gobierno de Navarra; Fernando Domínguez, encargado de clausurar el acto. Así como la junta directiva y delegados locales de ADONA además de cientos de personas que donan sangre acompañadas de sus familias.

Ha abierto el acto Juan Antonio Castro, presidente ADONA, quien ha agradecido la "generosidad inmensa" de todos los donantes, "por ser parte del corazón silencioso que mantiene en movimiento a nuestra sociedad". "Donar sangre no es sólo un gesto altruista, es un testimonio de humanidad, es una mano tendida hacia alguien que no conocemos pero que necesita exactamente eso que llevamos dentro. No sabréis su nombre, su rostro, su historia, pero podéis estar seguros de que alguien respira hoy gracias a vosotros", ha destacado.

Ha subrayado que ADONA lleva 69 años "demostrando que la solidaridad no es una idea abstracta" sino "una decisión real, humana y cotidiana". Casi siete décadas en las que "hemos sostenido una red invisible que protege a nuestros hospitales; una red hecha de valentía, de constancia, de compromiso y, sobre todo, de amor hacia la vida. Porque la sangre no se fabrica, no se obtiene pulsando un botón. La sangre solo nace del corazón de una persona que decide darla".

Castro ha compartido con los asistentes el premio que ADONA recibió en 2025 del Grupo Social ONCE en reconocimiento a su trayectoria; "sin el esfuerzo de todas las personas que han sido y son donantes de sangre no hubiera sido posible". Asimismo, ha destacado que el año pasado se superó "con creces" el reto de conseguir 5.000 donaciones de aféresis y se ha mostrado convencido de que "con vuestra ayuda podremos seguir avanzando en esta modalidad de donación tan necesaria para muchas personas".

También ha tenido un reconocimiento expreso hacia la juventud por su compromiso, en quienes ha depositado su confianza para "seguir manteniendo esta gran labor". "Es el momento de recoger un testigo que no pesa porque está hecho de ilusión. Todas las primeras donaciones son un despertar, un descubrimiento de que el cuerpo no solo es biología" sino también "una herramienta de solidaridad", ha manifestado.

El presidente de ADONA ha expresado que "donar no es un deber, es un orgullo, es la alegría inmensa de saber que en apenas unos minutos puedes cambiar la vida de alguien para siempre". "Porque una sociedad que dona es una sociedad que se cuida, es una sociedad que se reconoce en los demás, que entiende que nadie está solo, que todos importamos", ha concluido.

Tras la actuación del Coro Valle de Elorz de la Escuela de Música de Noáin, que ha interpretado varios temas, se ha hecho entrega de las insignias a las personas que alcanzaron las 50, 100 y 150 donaciones durante el año pasado.

NAVARRA TIENE UN NÚMERO "IMPORTANTE" DE DONANTES Y "MUY GENEROSOS"

En declaraciones a Europa Press antes del acto, el consejero de Salud, Fernando Domínguez, encargado de clausurar este homenaje, ha puesto en valor que "Navarra siempre se ha caracterizado por mantener un autoabastecimiento, porque tenemos un número de donantes importante y, además, los donantes que tenemos son muy generosos". Y ha trasladado la necesidad de "seguir en esa línea".

Ha explicado que "siempre es necesaria la sangre y puntualmente es posible que se necesite de un grupo o de otro, pero en líneas generales en Navarra estamos bien. En cuanto a donación de plasma somos una de las comunidades autónomas que más donamos", ha resaltado. Según ha explicado, el año pasado se registraron alrededor de 19.000 donaciones, una cifra "muy importante" y que ha destacado, especialmente, en las donaciones en aféresis.

Igualmente, ha indicado que un 53% de los nuevos donantes están por debajo de los 40 y 45 años, un dato "muy importante porque es importante rejuvenecer los donantes". "Dentro de unos años el 40% de los donantes tendrán más de 65 años y para mantener el autoabastecimiento es necesario rejuvenecer" a la población donante, ha remarcado.

Domínguez ha destacado que, para conseguir este relevo generacional, "hay mucho trabajo detrás", tanto de ADONA como del Banco de Sangre, que "se están esforzando en captar donantes en colegios, haciendo actividades educativas, en universidades y, sobre todo, con la incorporación a las redes sociales como un punto de captación de donantes jóvenes".