Recuperados dos automóviles de alta gama sustraídos en Álava y Navarra por un grupo criminal itinerante

PAMPLONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Operación 'Torque25' de la Guardia Civil ha permitido esclarecer el robo de dos vehículos de alta gama sustraídos en Navarra y Vitoria, cuyo valor conjunto asciende a 95.000 euros. La investigación se ha centrado en un grupo itinerante de origen georgiano especializado en la sustracción de modelos concretos de vehículos mediante el uso de técnicas avanzadas.

Según han informado desde el Instituto Armado, las actuaciones se iniciaron tras la denuncia por la sustracción de un vehículo estacionado en la puerta de un domicilio en Gorráiz (Valle de Egüés). Mediante el análisis de ese robo, los investigadores pudieron identificar a los presuntos autores y relacionarlos con el robo.

Según los investigadores, el modus operandi se basaba en desplazamientos desde el extranjero para estancias breves en España, búsqueda de objetivos en aparcamientos y la manipulación de los vehículos "a través de medios técnicos muy sofisticados para arrancarlos en cuestión de segundos". Posteriormente, los ocultaban durante un tiempo y les instalaban nuevas placas de matrícula, dobladas, "con el fin de dificultar su detección".

Con el avance de la investigación se pudo constatar un patrón de desplazamientos por distintas provincias, principalmente Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra y Cantabria, con "rutas irregulares y paradas recurrentes en aparcamientos de grandes superficies, donde los sospechosos presuntamente seleccionaban vehículos objetivo".

En una segunda "campaña" detectada a finales de 2025, los investigadores lograron localizar a los autores y mantener un control operativo que permitió, "pese a las grandes medidas de seguridad que utilizaban", localizar un vehículo sustraído en un garaje de Vitoria, donde se había estacionado con placas 'dobladas' de un vehículo similar.

DETENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN

Finalmente, se procedió en Madrid a la detención de uno de los integrantes, un varón de 43 años de nacionalidad georgiana, por su participación en los hechos, y se investigó a otro varón de 36 años, también de nacionalidad georgiana, como colaborador local por facilitar al grupo criminal el lugar de ocultación del vehículo recuperado.

El presunto líder del grupo, un varón de 39 años de nacionalidad georgiana, se encuentra en paradero desconocido, habiéndose solicitado a la Autoridad Judicial que emita una Orden Europea de Detención y Entrega.

Paralelamente, se recibió comunicación de Interpol de la localización en Georgia del vehículo sustraído en Gorráiz, confirmándose así la recuperación de los dos vehículos robados.

Por parte de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Navarra se han instruido diligencias por dos delitos de robo con fuerza de vehículo, un delito de falsedad documental y un delito de pertenencia a grupo criminal, hechos que se pusieron en conocimiento de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Aoiz/Agoitz, plaza nº 2.