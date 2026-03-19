Se recuperaron el año pasado en Navarra un total de 17.517 toneadas de envases de vidrio, según Ecovidrio

Reciclando una botella. - ECOVIDRIO

PAMPLONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ecovidrio, el único SCRAP especializado en vidrio que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva y da respuesta a la sostenibilidad de los envases de vidrio desde el origen, ha dado a conocer los resultados de reciclaje de envases de vidrio en Navarra en 2025. En el pasado ejercicio, la recuperación total de envases de vidrio en la Comunidad foral alcanzó las 17.517 toneladas, lo que supone un ligero descenso respecto al año anterior, "marcado por la contracción del consumo de envases de vidrio de un solo uso, que impacta directamente en el volumen de residuos generados y, posteriormente, recuperados", ha expuesto en un comunicado.

Concretamente, cada ciudadano navarro depositó 25,6 kg de envases de vidrio en el contenedor verde, lo que equivale a 88 envases por persona, "un dato que sitúa a la región como la cuarta comunidad más recicladora y muy por encima de la media estatal (20 kg y 68 envases por habitante)". En total, en Navarra se depositaron unos 60 millones de envases de vidrio, lo que significaron más de 164.000 envases al día y más de 100 envases cada minuto.

Ha destacado a Pamplona como la segunda capital de provincia con mayor aportación ciudadana al contenedor verde de todo el Estado, sólo por detrás de San Sebastián. Concretamente cada pamplonés depositó en el contenedor verde 29,1 kg de envases de vidrio (equivalente a unos 100 envases por persona).

En palabras de Óscar Acedo, gerente en la zona de Ecovidrio, "en un escenario marcado por la moderación del consumo, Navarra vuelve a situarse entre las regiones más comprometidas con el reciclaje de envases de vidrio". "Los buenos resultados tanto de la comunidad como de Pamplona no serían posibles sin el compromiso de la más de 6.000 empresas que envasan en vidrio y tampoco sin el impulso de la administración pública. Sin duda, cuando todas las partes actuamos con corresponsabilidad, los resultados son tangibles y nos permiten ser ambiciosos en el cumplimiento de los objetivos", señala

Por otro lado, Ecovidrio también ha avanzado en el objetivo marcado en su estrategia EcoVares de lograr un 76% de establecimientos recicladores a finales de 2025. Así, durante el pasado año, la entidad ha impactado a más de 300 establecimientos hosteleros de Navarra.

BENEFICIOS AMBIENTALES

Gracias al reciclaje de vidrio en Navarra durante 2025, se ha logrado "evitar la emisión de más de 10.100 toneladas de CO2 a la atmósfera, el equivalente a las emisiones de más de 4.700 coches retirados de la circulación durante un año"; evitar la extracción de más de 21.000 toneladas de materias primas, "lo que equivale a 2 veces el peso de la Torre Eiffel" y "ahorrar más de 12.500 MWh de energía, el equivalente a casi 2,5 meses el consumo energético de todos los hospitales de Navarra".