La red Civivox celebra el Día del Libro con un teatro de títeres y una sesión de narración oral en euskera

PAMPLONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona propone varias actividades en la red Civivox con motivo del Día Mundial del Libro, que se celebra este jueves, 23 de abril. Además de la Feria del Libro y de la Flor de la peatonal de Carlos III, ofrece un teatro de títeres y una sesión de narración oral en euskera.

Se desarrollarán los días 25 y 26 de abril, con la función teatral al precio de 3 euros y con la narración oral con entrada libre. En ambos casos, hay que preinscribirse en el 010, en la red Civivox o en www.pamplonaescultura.es.

El sábado la literatura se mezcla con el teatro en 'El gran traje', obra que pondrá en escena Lasal Teatro en Civivox Iturrama a las 18 horas.

Al finalizar el espectáculo, habrá un encuentro con la actriz y autora de la pieza teatral, Julia Ruiz Carazo, para hablar de la publicación de 'El gran traje' en 2002.

La última actividad tendrá lugar el domingo 26 de abril en Condestable. Será una sesión de narración oral en euskera con la narradora Dorleta Kortazar dirigida a público adulto. La sesión comenzará a las 19 horas, con entrada libre, previa inscripción.

Este miércoles concluye el taller 'Crea tu libro de artista', que se ha desarrollado en la Casa de la Juventud. La segunda sesión de esta tarde se centrará en la elaboración del libro. Se experimentará con técnicas de papel y se compartirá la lectura como experiencia colectiva.

Cada participante creará un libro de artista "único, donde la lectura se convierte en una experiencia personal y artística, reforzando su valor como herramienta fundamental para el desarrollo juvenil".

El taller lo están impartiendo la licenciada en Bellas Artes y máster en Filosofía Contemporánea y Educación Artística, Garazi Valluerca.