PAMPLONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la Planificación de la Red de Transporte de Electricidad con Horizonte 2030, que en Navarra contempla un nuevo parque de subestación en el polígono El Saso, 243 kilómetros de nuevas líneas y ampliaciones en 16 subestaciones.

Se trata de un "instrumento estratégico para acompañar la transformación económica de España a través del impulso de las infraestructuras de la red de transporte".

A diferencia de las anteriores planificaciones, centradas en la generación, esta nueva planificación "pone el foco en la demanda y anticipa sus necesidades futuras: contempla la incorporación de 47 GW de nuevas demandas de electricidad conectadas tanto a la red de transporte como a las redes de distribución".

Para hacerlo posible, prevé una inversión de 17.143 millones de euros, "la mayor cifra destinada hasta ahora a la red de transporte en España", de los que 15.133 millones corresponden al refuerzo de las redes del sistema eléctrico nacional y 2.010 millones a interconexiones internacionales.

Las actuaciones planificadas permitirán un ahorro estimado de más de 3.500 millones de euros al año para el sistema eléctrico y se desplegarán en todas las comunidades autónomas, "lo que favorecerá la cohesión territorial".

En concreto, el nuevo plan de desarrollo, de carácter vinculante para Red Eléctrica, incluye la construcción de 193 parques de subestaciones y 6.707 kilómetros de nuevas líneas eléctricas. Al mismo tiempo, busca "aprovechar al máximo" la red actual mediante el incremento de capacidad de otros 8.164 ya existentes.

Todo ello, junto con la incorporación de nuevas tecnologías, "permitirá reforzar la seguridad de suministro, anticiparse a los retos de la electrificación, integrar más renovables y dar respuesta a nuevas demandas de electricidad".

La Planificación es el resultado de un proceso participativo en el que se analizaron más de 5.000 propuestas iniciales y más de 2.500 alegaciones durante la fase de información pública. Su elaboración ha seguido, además, "un riguroso procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica para garantizar que sea respetuosa con el medio ambiente".

ACTUACIONES PREVISTAS EN NAVARRA

La nueva Planificación de la Red de Transporte tiene entre sus principales objetivos en Navarra impulsar la descarbonización, acompañar el desarrollo del tejido industrial y reforzar la vertebración de la red.

El nuevo plan de desarrollo contempla la construcción de un nuevo parque de subestación de 400 kV en El Saso para atender a nuevos consumidores industriales, "reforzando así el apoyo de la red de transporte a la actividad económica y a los nuevos proyectos que requieren suministro eléctrico".

Además, se realizarán ampliaciones en 16 subestaciones eléctricas ya existentes para "dar respuesta a distintas necesidades del sistema", entre ellas la demanda de las redes de distribución y el consumo, así como las vinculadas a ejes ferroviarios y portuarios y a la integración de nueva generación y almacenamiento.

En conjunto, está prevista la construcción de 243 kilómetros de nuevas líneas eléctricas, que "contribuirán a reforzar las conexiones de la Comunidad foral con los territorios vecinos y a dar respuesta a las nuevas necesidades asociadas al desarrollo industrial".

MÁS ALLÁ DE 2030

Además de los proyectos definidos en el Horizonte 2030, el documento recoge algunas iniciativas a más largo plazo, lo que permitirá avanzar en determinados trámites administrativos y en los estudios técnicos y medioambientales.

Entre las iniciativas previstas a más largo plazo en la Comunidad foral se encuentran una nueva subestación de 400 kV en Sangüesa, el doble circuito Muruarte-Sangüesa 400 kV y una nueva línea Muruarte-Cordovilla 220 kV.