Red Eléctrica inicia la construcción de la línea Tierra Estella-Muruarte

Red Eléctrica, filial de Redeia encargada del transporte y la operación del sistema eléctrico en España, ha dado comienzo a las obras de la nueva línea eléctrica Tierra Estella-Muruarte de 220 kV con un acto simbólico de colocación de la primera piedra.

El acto se ha celebrado en la futura subestación de Oteiza y ha contado con la presencia de la presidenta de Navarra, María Chivite; la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor; la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría; el consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno foral, Mikel Irujo; y el alcalde de Oteiza, Rubén Martínez Landa, entre otras autoridades.

Con una inversión de más de 25 millones de euros, se trata de un eje declarado de interés foral por el Gobierno de Navarra y que da respuesta a "necesidades de compañías y asociaciones empresariales, para contar con una mayor calidad de suministro, que les permita mejorar el desarrollo su actividad industrial, facilitando el crecimiento económico de la zona". "Además, suponen mejorar la competitividad de las empresas, a la vez que posibilitan abrir la puerta a nuevas inversiones", ha destacado Red Eléctrica en una nota.

Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, ha resaltado "el carácter fundamental de estas infraestructuras en un momento de oportunidad para el desarrollo de la industria en Europa y en España" y ha defendido "el compromiso de Red Eléctrica con Navarra para acompañarla en este proceso y dotarla de las capacidades necesarias para ser un polo de atracción de inversiones".

Para María Chivite, presidenta de Navarra, "esta nueva línea eléctrica y la subestación que se construirá en Oteiza acabarán con un déficit histórico en materia energética en Tierra Estella". "Navarra es la comunidad más industrializada de España y, por tanto, la más implicada en la descarbonización industrial. Necesitamos contar con la infraestructura eléctrica adecuada para afrontar con seguridad esa transición y también para acoger nuevos proyectos industriales electrointensivos", ha indicado.

Carlos Ros, presidente de Laseme - Asociación de empresas de la merindad de Estella- también ha celebrado la puesta en marcha de las obras, "Esta subestación no sólo resuelve el déficit energético histórico de Tierra Estella sino que en el contexto energético presente se convierte en una oportunidad de futuro única y en una pieza clave para la reindustrialización de la comarca", ha señalado.

El nuevo eje consta de una línea de 30 km entre la nueva subestación de Tierra Estella en Oteiza y la de Muruarte, ampliada para el proyecto. "El trazado se ha definido en un proceso abierto y participativo, que se ha resuelto con la mejor solución desde el punto de vista técnico, social y medioambiental, con impacto reducido, y diseñado para cubrir las necesidades específicas del territorio", ha destacado Red Elétrica.

Las nuevas instalaciones también permitirán la evacuación de nuevos proyectos renovables, en una zona con alto potencial eólico, como destaca el Plan Energético de Navarra. Además, la conexión de esta línea eléctrica con el nuevo eje Navarra- País Vasco de 400 kV que Red Eléctrica tiene en proyecto, "vendrá a reforzar la robustez del sistema eléctrico, potenciando la integración de energía renovable y sirve de eje estratégico para la nueva interconexión con Francia a través del Golfo de Bizkaia", ha añadido la compañía.