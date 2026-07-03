Las redes sociales oficiales de los Sanfermines difundirán los principales actos a través de más de 150 vídeos cortos - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las redes oficiales de las fiestas de San Fermín permitirán un año más seguir los principales eventos y momentos, a través de la difusión de más de 150 vídeos cortos.

A través de los perfiles de @SanferminesPamplona en Instagram, Facebook, X, y este año, como novedad, también en TikTok, en cada jornada se podrán visualizar más de una docena de vídeos cortos que trasladarán a los usuarios "hasta todos los espacios donde, de una u otra manera, se viva la esencia de la fiesta".

Además, estas cuentas difundirán cada día toda la información necesaria para disfrutar de Pamplona entre el 6 y el 14 de julio, como el programa completo de actos, el detalle de los conciertos, la planificación de actividades de cada espacio (Zona Joven, Sport Kids, etcétera), o los recorridos de la Comparsa.

El objetivo de esta iniciativa municipal, que se viene desarrollando "con éxito" en los últimos años, es "hacer más accesibles los Sanfermines y permitir asimismo que cualquier persona, independientemente de donde se encuentre, pueda disfrutar día a día de la esencia de las fiestas, sin perderse cada uno de los 'momenticos' que se dan en Pamplona entre el 6 y el 14 de julio".

El Chupinazo, los encierros, la procesión, el nuevo 'Txupinazo txiki', los fuegos artificiales, los conciertos o la despedida de la Comparsa del día 14 serán algunas de las citas principales que al momento se podrán vivir online.

Estos vídeos cortos quedarán disponibles en los muros de estas cuentas para que las personas usuarias los puedan compartir en sus comunidades.

Los muros y las historias de los perfiles en cada una de las redes de @SanferminesPamplona se convierten estos días en un lugar de referencia para conocer todos los aspectos prácticos de la fiesta.

Además de la programación detallada, se transmitirán mensajes clave como la importancia de respetar estrictamente las normas del encierro, de usar el vaso reciclable, o el compromiso de la ciudad contra las agresiones sexistas.

El seguimiento de las fiestas en @SanferminesPamplona se apoyará también en otras cuentas municipales dirigidas a públicos específicos, que compartirán momentos destinados especialmente a la juventud, el ámbito de la cultura, el institucional o el turismo.

Se trata de los perfiles oficiales del Ayuntamiento de Pamplona, los de turismo (@VisitPamplona), cultura (@PamplonaEsCultura @IruñaKulturaDa), o juventud (@PamplonaJoven @IruñaGaztea).

DESDE ANTES DEL CHUPINAZO, HASTA EL CÁNTICO DEL 'POBRE DE MÍ'

El Chupinazo será el primer gran evento de esta cobertura, con un despliegue especial que ofrecerá a los usuarios la posibilidad de vivirlo desde ubicaciones clave.

Así, se podrá seguir la evolución y el ambiente que se vivan en la plaza desde primera hora de la mañana, y lo que acontezca en los aledaños, el balcón o el interior de la Casa Consistorial durante la mañana, escuchando asimismo las voces de los protagonistas del acto.

La salida de los gaiteros será otro de los momentos especiales, que se podrá seguir desde varios puntos clave, como el Ayuntamiento, Casa Seminario o, a pie de calle, desde el interior del cordón policial.

Las cuentas oficiales de las fiestas también ofrecerán acceso a la retransmisión en directo del acto íntegro, que se podrá seguir en la web sanferminespamplona.es.

Cada día de fiestas arrancará con un punto de vista diferente en torno al encierro. A las imágenes de las carreras íntegras le seguirán a lo largo de la jornada reportajes sobre los espacios infantiles (Birjolastu-Juego Rejuego, Kirolari-Sport Kids o ¡Menudas Fiestas!), la Zona Joven o las actuaciones musicales en la Plaza del Castillo, Compañía o la Plaza de los Fueros.

Las salidas de la Comparsa, el toro de fuego, las mulillas o los pasacalles serán otras de las citas virtuales del día.

'BENETAKO JAIAK. UNAS FIESTAS DE VERDAD'

Las redes sociales de @SanferminesPamplona también transmiten estos días la nueva imagen de los Sanfermines, que hacen referencia a 'unas fiestas de verdad'.

Se trata de un recorrido por los momentos clave de la fiesta "a través de valores que van unidos a los Sanfermines como la ilusión, la pasión, la emoción, la tradición, el carácter popular, la cultura, la diversidad, la igualdad, o la vinculación del espíritu de blanco y rojo con la cuadrilla, o la familia".

Hasta el lanzamiento del Chupinazo, estas cuentas seguirán haciendo la última cuenta atrás con unos vídeos que cada día "muestran un aspecto de la fiesta y evidencian el número de jornadas que restan para el inicio de las fiestas".

Estas píldoras de vídeo también se pueden visualizar en las más de 75 pantallas digitales que el Ayuntamiento de Pamplona tiene distribuidas por toda la ciudad, en puntos clave como la Plaza del Castillo, en el kiosco del Bosquecillo, los centros Civivox, la Oficina de Turismo de Pamplona, o los elementos urbanos de información audiovisual situados en los ejes comerciales de los barrios.