'El regalo', de Lara Izagirre, gana el NIFF de Oro al Mejor Cortometraje de Ficción

Foto de familia con los premiados en la octava edición del Navarra International Film Festival (NIFF). - NAVARRA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

PAMPLONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

'El regalo', de Lara Izagirre Garizurieta, ha recibido el Premio NIFF de Oro al Mejor Cortometraje de Ficción de la octava edición del Navarra International Film Festival (NIFF). La película acompaña a tres mujeres gitanas que se desplazan al centro de Bilbao para comprar un regalo de cumpleaños y se enfrentan a los prejuicios y la discriminación presentes en una situación aparentemente cotidiana.

En la Sección Oficial Nacional, el Premio NIFF de Oro al Mejor Cortometraje Documental ha recaído en 'La creación', de María Alejandra Vargas, mientras que 'Pinchu es así', de Carmen Córdoba, ha sido reconocido como Mejor Cortometraje de Animación. Este último, una comedia de animación con trasfondo social, "invita a reflexionar sobre los comportamientos que se normalizan o justifican dentro de las relaciones personales".

El Premio NIFF de Oro al Mejor Cortometraje Internacional ha sido para 'Living with a Visionary', de Stephen P. Neary. Realizado mediante animación dibujada a mano, el cortometraje narra la experiencia de un hombre que, después de cincuenta años de matrimonio, cuida de su esposa y aprende a convivir con las vívidas alucinaciones provocadas por su enfermedad. La obra ya había sido distinguida con el Premio del Jurado al Mejor Cortometraje de Animación en Sundance, indican en una nota de prensa desde el NIFF.

'Todos los nombres empiezan con M', de Carla Scolari, ha obtenido el Premio NIFF de Oro al Mejor Cortometraje Iberoamericano. La coproducción entre Argentina y Uruguay sigue a Maya, una mujer trans que regresa a su pueblo para reencontrarse con su madre enferma, en una historia sobre la identidad, la memoria, la fe y los vínculos familiares.

El Premio NIFF de Oro al Mejor Cortometraje Europeo ha recaído en 'Beyond Silence', de Marnie Blok, protagonizado por dos mujeres de distintas generaciones unidas por un trauma semejante y por su decisión de romper el silencio.

El Premio NIFF de Oro DAMA al Mejor Guión ha distinguido 'Montecarlo 67', de Rubén Guindo, que reconstruye desde la ficción la supuesta coincidencia de Chicho Ibáñez Serrador, Pilar Miró y un joven Steven Spielberg en el Festival de Televisión de Montecarlo de 1967. Greta Díaz Moreau ha recibido el Premio NIFF de Plata DAMA a la Mejor Dirección por 'Loquita por ti'; Camila Gómez Duval, el Premio NIFF de Plata a la Mejor Interpretación por 'Palabras'; y Carlos de Miguel, el Premio NIFF de Plata WELAB a la Mejor Fotografía por su trabajo en 'Cara de cona', de Guillermo de Oliveira.

En el apartado navarro, 'El relevo', de Bárbara Fernández y David Mendizábal, ha sido reconocido con el Premio NIFF de Oro al Mejor Cortometraje de Navarra. El nuevo Premio NIFF de Oro AFAN ha recaído en 'Tulips', de Rhys Prichard, que acompaña a una joven estudiante de cine mientras documenta el último día de su abuelo en su casa antes de ser trasladado a causa de la demencia.

Las secciones dedicadas al talento emergente han premiado 'Silencios', de Yago Casariego, como mejor trabajo de New Generation. En CortoJoven, el NIFF de Oro ha sido para 'Ya Hanouni', de Lyna Tadount y Sofian Chouaib; el NIFF de Plata, para 'Invisible a los ojos', de Naia Larrainzar; y el NIFF de Bronce, para 'Está detrás de mí', de Yago Casariego y Nacho Monter.

La gala ha incluido también la entrega del Premio NIFF de Honor, concedido a título póstumo a Carlos Saura en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria y a su aportación al cine y al patrimonio audiovisual.

Itziar García Zubiri ha recibido el Premio NIFF Gente Maja; 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, el Premio NIFF Valores Sociales; y Kinótico, medio especializado fundado por el periodista David Martos, el Premio NIFF Comunicación.

UNA EDICIÓN CENTRADA EN LAS CRISIS DEL SIGLO XXI

La octava edición del Navarra International Film Festival se ha celebrado en Pamplona del 7 al 11 de septiembre bajo el eje temático 'Las crisis del siglo XXI'. Calificador para los Premios Goya y los Premios Fugaz, el certamen ha programado 65 cortometrajes de ficción, documental y animación en sus secciones Oficial Nacional, Oficial Internacional, New Generation y CortoJoven.

La programación se ha completado con el estreno mundial del documental 'El Orfeón', de Andrés Salaberri; la proyección especial de 'Carlos Saura: Ese niño de la fotografía', dirigido por Anna Saura; las mesas redondas del NIFF Industry Hall; y el I Encuentro Sectorial, organizado junto a CLAVNA.