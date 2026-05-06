El regreso de Barcina al Parlamento de Navarra: "Hemos hecho tantas cosas buenas el PSN y UPN, que estoy orgullosa"

La expresidenta del Gobierno de Navarra Yolanda Barcina comparece ante la Comisión de Investigación sobre adjudicaciones públicas, en el Parlamento de Navarra, a 6 de mayo de 2026, en Pamplona, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra en la legislatura 2011-2015, Yolanda Barcina (UPN), ha comparecido este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento foral sobre adjudicaciones públicas en lo que ha sido su regreso al Legislativo tras su etapa en el Ejecutivo. La comparecencia ha deparado el repaso de distintos aspectos de su gestión, que Barcina ha defendido y, además, ha aprovechado para mostrarse "orgullosa" de las "cosas buenas" que llevaron a cabo conjuntamente el Partido Socialista y UPN.

Si bien los portavoces y la propia expresidenta han intercambiado 'dardos' durante la comparecencia, la sesión, que ha durado tres horas y media, se ha desarrollado en un tono distendido y sin momentos de tensión durante los interrogatorios.

De hecho, al cierre del turno de EH Bildu, Yolanda Barcina ha afirmado que "ya que estamos aquí distendidamente todos, vamos a disfrutar", y ha querido dar las "gracias" al parlamentario abertzale Adolfo Araiz por haber propuesto en la campaña electoral de 2015 la creación de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra. "Levantaron alfombras de mi Gobierno y vieron que no había ninguna irregularidad ni ninguna ilegalidad; sí alguna diferencia en la gestión", ha indicado.

Barcina ha afirmado que en Madrid le han preguntado por su comparecencia en la comisión de investigación y ha señalado que acudía "tranquilísima porque quien levantó alfombras" fue EH Bildu. "Todos me dicen: 'Ah, pues claro, pues muy bien'. Me dan credibilidad. Gracias y háganlo siempre con todos los gobiernos", ha señalado a EH Bildu.

En el turno de preguntas del PSN, al inicio de su intervención, el parlamentario socialista Javier Lecumberri ha señalado que preguntaría "someramente" a la expresidenta acerca de proyectos durante su etapa, pero precisando que daba "por hecho que no está implicada en absolutamente nada". "No es que lo dé por hecho el Partido Socialista, ni yo personalmente, sino que a los hechos nos remitimos como con el resto de obras y el resto de situaciones que hemos estado aquí investigando", ha explicado.

Lecumberri ha puntualizado que, del mismo modo que enmarca en la normalidad las reuniones que pudo mantener Barcina con empresarios, se debía aplicar esa misma consideración a las reuniones que mantuvieron otros cargos políticos. Así, ha criticado que existe una "doble vara de medir, porque cuando esas reuniones las tienen otras personas parece que está todo rodeado de una nebulosa y de suciedad, incluso cuando se tienen reuniones de cargos políticos del Gobierno de Navarra con el Ministerio para hablar de infraestructuras".

En otro momento del interrogatorio, hablando de la ampliación de la primera fase del Canal de Navarra, Lecumberri ha señalado que Barcina "ha sido siempre una persona valiente, tanto de alcaldesa como de presidenta del Gobierno, en tiempos difíciles, no tenemos ningún empacho en decirlo".

Precisamente, refiriéndose al Canal de Navarra, Yolanda Barcina ha afirmado que "hemos hecho tantas cosas buenas ustedes, el Partido Socialista, y Unión del Pueblo Navarro por esta tierra, que yo estoy orgullosa de ellas, y esta es una de las que hemos hecho juntos".

Además, Barcina ha afirmado que la ampliación de la primera fase "se hizo en un momento dificilísimo". "La situación que había en España era complicadísima a nivel económico, complicadísima porque estábamos hablando de si había un rescate, una intervención, porque había una gran crisis económica a nivel europeo. Hubo países como Grecia que estuvieron intervenidos", ha indicado.

De hecho, la expresidenta ha defendido la gestión de su Gobierno, afirmando que dejó "la mejor educación, la mejor sanidad, los menores impuestos fiscales, y dinero también para el Canal de Navarra".

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha contrapuesto que "lo dejaron todo tan bien que en el año 2015 no revalidaron el Gobierno". "Fíjese qué bien lo dejaron, que la ciudadanía no lo valoró como usted estaba hablando", le ha señalado.

En otro momento de las preguntas, Araiz ha preguntado a Barcina, sobre el objeto de la comisión de investigación, dónde cree que "hay que poner el foco", a lo que la expresidenta ha señalado que "yo no soy quién para darles ninguna lección a ustedes". "No saben cómo les respeto a todos los parlamentarios que están aquí. Lo que creo es que si hay alguna sospecha de corrupción con algo que está pasando ahora, al foco", ha pedido.

"Esto es como si yo fuese la jefa de los bomberos y resulta que está todo más o menos bien, yo voy con la manguera y riego todas las parcelas. Bueno, he gastado agua, no pasa nada, pero los bomberos al incendio, no se vayan a otras parcelas donde no se está quemando nada", ha expuesto Barcina, quien ha aseverado que "yo estoy encantada con ustedes, pero ¿qué hago yo con ustedes?". "¿Qué hago yo con ustedes en esta comparecencia cuando no había fuego?", ha reiterado.

Según ha añadido, "la ciudadanía quiere que haya corrupción cero, creo que ustedes también, pero si pasa algo, que se actúe". "Cuando ustedes detectan que puede haber un foco de corrupción, lo primero, saber si es verdad, investigar todo lo que está pasando, poner las máximas medidas de control", ha subrayado Barcina.

Adolfo Araiz le ha respondido que "usted dice que nos hemos desviado del foco y del fuego", pero "¿dónde está el incendio?". "Supongamos que el foco fuera Belate, ¿sabe cuántas horas hemos dedicado a Belate en esta comisión? Se habrá llevado 60/70 de las horas que hemos dedicado en esta comisión y con resultados que yo calificaría de escasos para las expectativas que se pusieron sobre ese foco", ha destacado.

Ha continuado el parlamentario de EH Bildu que "usted conoce perfectamente las limitaciones de esta comisión y no podemos investigar a fondo". "Esto no es un tribunal, para eso están los tribunales de justicia y están haciendo su labor y la harán", ha dicho, para precisar que aquí "lo más que podremos, si es que llegamos a esa conclusión, es delimitar responsabilidades políticas".

A preguntas del portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, la expresidenta ha manifestado que conoce al exasesor ministerial Koldo García porque durante su Gobierno se le concedió un reconocimiento tras haber actuado en socorro de unos policías forales que estaban siendo agredidos. "Por lo que he visto y he recordado, fue ejemplar en una riña tumultuaria", ha indicado, señalando que no tuvo relación con Koldo García "en ningún otro contexto".

El portavoz de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido, ha cambiado el tono de la comparecencia y ha señalado que "yo no vengo a hablar ni de Osasuna ni de salud ni de educación ni a tener una charla distendida". "La cuestión de la que estamos hablando es seria, es una comisión de investigación para tratar de determinar si en alguna de las adjudicaciones del Gobierno Navarra ha podido haber algún tipo de manipulación, corrupción o mordida", ha afirmado.

Ha preguntado Garrido a Barcina por su papel en el proyecto Mina Muga, que la expresidenta ha respondido que fue "nada destacable". "Es el inicio de una tramitación administrativa, una tramitación impecable", ha dicho, para reprochar al parlamentario que "si usted quiere ir de verdad para ver el foco a una parcela donde no había incendios, está en su derecho, y yo le respeto", y ha incidido en que ella "nunca ha intervenido en la adjudicación de ninguna obra pública". Garrido ha afirmado, "con todo respeto", que "está usted obsesionada con el foco".

En un turno de cierre de su comparecencia, Barcina ha agradecido a los grupos parlamentarios sus preguntas. "Me han permitido expresar aquello que pienso, aquello que recuerdo, aquello que siento. Le deseo a este Parlamento la mayor suerte, que acierte en las decisiones que tome, porque si este Parlamento acierta, será bueno para Navarra", ha señalado.