La regularización extraordinaria de migrantes concluye con 14.886 solicitudes recibidas en Navarra

Archivo - La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El proceso de regularización extraordinaria puesto en marcha por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el pasado 16 de abril y finalizado el 30 de junio ha concluido con 14.886 solicitudes registradas en Navarra del total de 1.174.978 recogidas en el conjunto del país, de las cuales 609.737 ya han sido tramitadas.

Del total de solicitudes recibidas en la Comunidad foral, el 26,6% corresponde a personas procedentes de Colombia y el 19,8%, de Marruecos. Figuran a continuación Perú (11,6%), Argelia (8,9%), Venezuela (6,4%), Ecuador (3,8%), Nicaragua (3,6%), Honduras (3,6%), Brasil (1,9%) y Nigeria (1,6%), detalla en un comunicado la Delegación del Gobierno en Navarra.

El 56,9 por ciento del total de solicitantes son hombres y el 43,1, mujeres. Mientras que, por edades, el grupo más numeroso es el de las personas de entre 25 y 34 años, que representan el 28,7 por ciento; y figuran a continuación aquellas que tienen entre 35 y 44 años, que son el 21,3 por ciento del total de solicitantes.

En la Comunidad foral se han asignado 3.167 citas previas a través de Correos y de la Tesorería General de la Seguridad Social. Las entidades que figuran en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería ha presentado el 10,7 por ciento del total de solicitudes. Ha colaborado, además, el colegio de graduados sociales y otra opción muy demandada ha sido la vía telemática.

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha destacado que ha sido un proceso "ordenado, con garantías y con seguridad jurídica". "Es una cuestión de justicia social", ha valorado, para añadir que "bien gestionada, la migración es una de las grandes oportunidades estratégicas de España para las próximas décadas: para seguir creciendo, para contar con mano de obra y para sostener nuestro Estado del Bienestar".

En este sentido, Echeverría ha recordado que "detrás de cada solicitud hay personas, hay historias, hay ciudadanos y ciudadanas que dejan de estar en los márgenes invisibles y que van a tener derechos" pero también "obligaciones y responsabilidades".

La Delegación del Gobierno en Navarra, a través del programa La Administración Cerca de Ti, se ha puesto a disposición de las entidades colaboradoras para tramitar los sistemas de identificación digital de las personas regularizadas que así lo deseen con el objeto de facilitarles la realización de trámites telemáticos.