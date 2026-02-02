Se rehabilitará el antiguo matadero municipal de Sangüesa para albergar el Centro de Innovación Territorial de la zona

El director general mantuvo en mayo una reunión previa para impulsar el CIT de Sangüesa. - GOBIERNO DE NAVARRA

El Ayuntamiento de Sangüesa ha aprobado en el pleno del 29 de enero, por unanimidad de todos los grupos, la cesión del antiguo matadero municipal al Gobierno de Navarra con el objetivo de que este espacio acoja el futuro Centro de Innovación Territorial de la zona de Sangüesa.

En relación con esta cesión, el director general de Administración Local y Despoblación del Departamento de Cohesión Territorial, Jesús María Rodríguez, ha afirmado que "el compromiso de los ayuntamientos es clave para avanzar en una política eficaz ante la despoblación". "La implicación del Ayuntamiento de Sangüesa demuestra que la Estrategia de Despoblación es un proyecto compartido, en el que las entidades locales son protagonistas junto al Gobierno de Navarra", ha señalado.

Ahora, se prevé licitar próximamente las obras de adecuación del antiguo matadero de Sangüesa, con un presupuesto estimado de 350.000 euros, presupuesto que correrá a cargo de la Dirección General de Administración Local y Despoblación. El Ayuntamiento de Sangüesa también contribuirá a las obras, en este caso con la rehabilitación de los patios del inmueble. La financiación se completará con la aportación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Este espacio cuenta con una superficie interior de 206 metros cuadrados y otra exterior de 68 metros cuadrados, dividida en dos patios. Las instalaciones serán rehabilitadas empleando materiales sostenibles y adecuándolas de manera que su uso minimice el consumo energético. El CIT de Sangüesa zona de coworking, espacios diáfanos para otros posibles usos como exposiciones, showroom, o jornadas de trabajo y dos despachos.

Durante el periodo de duración de las obras, el personal del CIT se ubicará, provisionalmente, en dependencias del consistorio en una zona cedida en el propio Ayuntamiento para atender todas las demandas de los agentes y ntidades de la comarca de manera personalizada.

EL CIT DE TIERRA ESTELLA

Por su parte, el Centro de Innovación Territorial (CIT) de Estella-Lizarra se ha puesto en marcha, de manera provisional, en la sede de la Asociación de Empresas de la Merindad de Estella (LASEME), tras la firma de un acuerdo de colaboración entre ambas entidades que permitirá dar continuidad a la actividad del CIT en la comarca de Tierra Estella, "reforzando un servicio cercano a su tejido económico y social".

Según ha indicado el Ejecutivo, este acuerdo refuerza la colaboración público-privada y garantiza un espacio de trabajo desde el que el CIT podrá seguir prestando servicios de apoyo a la innovación territorial, el desarrollo económico, la retención y atracción de talento y la mejora de la calidad de vida en el entorno rural, en el marco de la Estrategia de Lucha contra la Despoblación de Gobierno de Navarra.

En este sentido el director general de Administración Local y Despoblación ha señalado que "los CIT son una de las principales herramientas del Gobierno de Navarra para hacer frente a la despoblación desde una perspectiva integral, la innovación y la generación de oportunidades en el territorio". Ha destacado que "la instalación provisional del CIT de Estella en la sede de LASEME garantiza la colaboración y participación plena del tejido socioeconómico local y la conexión con la realidad económica y social de la comarca".

Rodríguez ha subrayado asimismo que "la lucha contra la despoblación no se puede abordar desde soluciones homogéneas, sino desde proyectos adaptados a cada territorio, construidos con la implicación de los agentes locales". "Los CIT permiten precisamente activar ese ecosistema local y convertir las ideas y necesidades del territorio en proyectos concretos con impacto real", ha añadido.

La ubicación en la sede de LASEME permitirá al CIT de Estella mantener su cercanía con el tejido empresarial y social de Tierra Estella, "favoreciendo el trabajo colaborativo y el acompañamiento a iniciativas que contribuyan a fijar y atraer población y generar actividad económica en el medio rural". Está previsto que la sede definitiva del CIT, que se situará en la antigua ORVE de la localidad, esté operativa a comienzo de octubre de este año tras las obras de rehabilitación cuyo presupuesto asciende a unos 150.000 euros.