La Reina Letizia, en el Día Mundial de la Cruz Roja: "Quienes hacéis el bien sois legión"

Acto de entrega de las Medallas de Oro 2026 de Cruz Roja, en el Museo Universidad de Navarra. - EDUARDO SANZ NIETO

PAMPLONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Reina Letizia ha destacado este jueves en Pamplona, en el acto de entrega de las Medallas de Oro 2026 de Cruz Roja que ha tenido lugar en el Museo Universidad de Navarra, que "quienes hacéis el bien sois legión".

Los galardones de este año, en el marco del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, reconocen al Mercado de San Cristóbal, una iniciativa desarrollada por la ONG Cesal, entidad madrileña que cuenta con una importante variedad de proyectos de inserción laboral; Plena Inclusión de Cruz Roja, que trabaja por los derechos de las personas con discapacidad intelectual; la Fundación Maldita.es y Verifica RTVE, así como a la filóloga y escritora aragonesa Irene Vallejo, Premio Nacional de Ensayo 2020, y al doctor Julio Ancochea.

Sobre las 12.25 horas, la Reina ha llegado al Museo Universidad de Navarra, donde le esperaban decenas de personas que la han aplaudido y vitoreado. Doña Letizia se ha detenido unos momentos para dar la mano y saludar a los asistentes antes de unirse al resto de autoridades, entre ellos, la presidenta de Navarra, María Chivite; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, y la presidenta de Cruz Roja España, María del Mar Pageo.

El homenaje se ha iniciado con un 'aurresku' tras el cual la Reina Letizia ha tomado la palabra y ha destacado que con estos galardones se puede comprobar "un año más que quienes hacéis el bien sois legión". Ha resaltado a la Cruz Roja y la Media Luna Roja como una "entidad longeva y valorada por la sociedad, como demuestra el compromiso de sus voluntarios y empresas".

Doña Letizia ha señalado que las Medallas de Oro entregadas en esta edición nos recuerdan "lo importante que es la accesibilidad cognitiva, la inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión, la información rigurosa y responsable y el enfoque humanista de la medicina y de la creación literaria y cultural".

Citando las palabras de una de las premiadas, Irene Vallejo, doña Letizia ha destacado que "la destrucción retumba, pero el cuidado es discreto, es silencioso, es moderado y ese es el bien que todo lo sostiene". Una tarea, ha subrayado, a la que se dedica desde hace más de 160 años Cruz Roja, que "también protege la dignidad humana", ha valorado.

Previamente a este acto, Letizia ha visitado el Espacio Activo que Cruz Roja Navarra posee en la calle Aralar de Pamplona, que ofrece talleres y servicios para diversos colectivos. Un recurso que "aborda de manera integral el cuidado de los mayores para impulsar su bienestar físico, emocional y cognitivo", ha resaltado la Reina.