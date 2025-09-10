Reingresa en prisión el recluso que se fugó del hospital, en Pamplona

Archivo - Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El preso que se fugó este martes del Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, ha reingresado en prisión, según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía.

Tras huir del centro hospitalario por una ventana, agentes de la Policía Nacional lo localizaron en el domicilio de unos familiares en Zizur Mayor sobre las 16.30 horas. Los familiares del preso accedieron a colaborar para detenerlo.

La fuga se había producido sobre la 13.40 horas de este martes de una habitación del Hospital Universitario de Navarra, donde ingresó para recibir atención sanitaria la madrugada del día 3 de septiembre.