Remírez dice que la autopista AP-15 será gratuita para turismos a partir de 2029

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado este miércoles que la autopista AP-15 será gratuita para turismos a partir del año 2029, cuando el Ejecutivo foral obtendrá la titularidad de esta vía. Así, sólo habrá peajes para tráfico pesado.

Además, Remírez ha asegurado, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, que en la AP-68, cuya titularidad ha sido traspasada recientemente por el Estado a Navarra, los camiones serán también los únicos que paguen peaje, aunque no ha concretado una fecha sobre cuándo entrará en vigor esta medida.

El portavoz del Gobierno ha señalado que este es "un debate que ya se produjo en el seno del Gobierno de Navarra la anterior legislatura y que se ha confirmado en la presente". "La constitución de la sociedad Nafarbide tiene por objeto asumir la titularidad de las vías de gran capacidad de la Comunidad foral, entre ellas, la AP-15, o la N-121-A, o las distintas autovías. Hay muchas de ellas, la AP-15, pero también la autovía que va hacia Logroño, la autovía que va hacia Jaca, que están ahora en régimen de concesión. Cuando se terminen esos regímenes de concesión, en el caso de la AP-15 en 2029, pasarán a titularidad del Gobierno de Navarra a través de la empresa pública de Nafarbide y la decisión es que se estipulen peajes únicamente a tráfico pesado, no a los turismos, siguiendo además la línea que se ha emprendido en la Unión Europea y que también el País Vasco ya está implementando", ha afirmado Remírez.

El portavoz del Gobierno ha añadido que, en julio de 2025, cuando se constituyó la empresa pública Nafarbide, el Gobierno foral señaló en una nota que la AP-15 "se va a integrar dentro de la sociedad pública y que la sociedad pública va a poner peajes únicamente al tráfico pesado".

Remírez ha insistido en que "la decisión política esta tomada". "Nafarbide va a integrar todas las vías de alta capacidad e irá implementando los peajes para el tráfico pesado. Estamos hablando de una decisión además, en el caso de la AP-15, que es histórica para la Comunidad foral, demandada por parte de una parte importante de la población navarra, la zona media, la zona de la Ribera, que vio que cuando en 2014 pudo estar esa vía libre de peajes, sin embargo, una decisión política por parte de UPN y PP en el año 1997 extendió de manera artificial durante 25 años más esa concesión a una empresa privada que luego se privatizó un 50%, que luego fue presidida también por varios exaltos cargos de UPN", ha afirmado.

Sobre la AP-68, ha afirmado que "la decisión política está tomada -implantar peajes sólo a camiones-, los plazos ya los iremos anunciando y la implementación será cuando corresponda".

Preguntado sobre si estas decisiones se basan en estudios que recojan que tanto la AP-15 como la AP-68 se podrán mantener solo con el peaje a camiones, Remírez ha indicado que "tendríamos que verlo, es una decisión tomada en su día cuando se constituyó la empresa pública y por supuesto todas las decisiones están basadas en análisis rigurosos por parte del Gobierno de Navarra". "Me remito ya a la comunicación que realizó en pasado mes de julio el Departamento de Cohesión Territorial cuando tomó esta decisión", ha señalado, al ser preguntado nuevamente sobre estos estudios.