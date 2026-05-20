Remírez dice que la crisis de Gobierno en torno a educación es una "excepción" y que la norma es "el acuerdo"

Archivo - El vicepresidente de Navarra, Javier Remírez. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra y portavoz, Javier Remírez, ha manifestado que éste es un Ejecutivo "en minoría parlamentaria" y "hacemos bandera de la búsqueda del diálogo y el acuerdo, primero en el seno del Gobierno, y segundo, buscando una mayoría parlamentaria". "No se confunda la excepción con la norma", ha destacado, para afirmar que "la norma es el diálogo, el acuerdo y el progreso".

En la rueda de prensa tras la sesión del Ejecutivo, Remírez ha mostrado su "satisfacción" por "los compromisos surgidos en la última reunión de los partidos que conforman el acuerdo programático", celebrada el pasado lunes tras la crisis vivida la semana pasada entre los socios de Gobierno en torno al cierre de aulas en la red concertada. A su juicio, de la reunión del lunes surge "un mensaje claro, como ayer también se encargó de ratificar la presidenta Chivite, de estabilidad, de responsabilidad y de compromiso con Navarra".

Ha reconocido que ha habido "discrepancias" dentro del Gobierno foral entre los socios y "seguramente podrá haberlas en el futuro". "Pero lo importante es que somos capaces de superar esas discrepancias y centrarnos en lo que la ciudadanía quiere, que es que un Gobierno gobierne", ha dicho, y ha continuado que "para espectáculos de inestabilidad, para espectáculos de crispación, ya tenemos los ejemplos de los gobiernos autonómicos del Partido Popular".

Remírez ha indicado que "la fórmula de este Gobierno no es la que hacía UPN, que ante la mínima dificultad echaba a sus socios de Gobierno, al CDN por un lado, al Partido Socialista por otro". "Este Gobierno reconoce cuando hay discrepancias, busca acuerdo y diálogo y por supuesto nos centramos en lo que interesa a la ciudadanía, que es seguir gobernando", ha dicho.

Ha señalado que la crisis vivida la semana pasada es una "cuestión circunstancial a un ámbito concreto, ni siquiera del ámbito educativo, a una cuestión muy concreta del ámbito educativo" y que "tratamos de reconducir hacia un acuerdo en el seno del Gobierno, no fue posible, hubo un debate parlamentario, se marcaron posiciones". "Pero no confundamos la excepción con la norma, y la norma es el diálogo, el acuerdo y el progreso, y la norma va a seguir siendo aprobar leyes que beneficien a la ciudadanía y va a seguir siendo garantizar un ecosistema institucional y político", ha insistido.

Preguntado si se van a diseñar mecanismos entre los socios para que no se repitan situaciones como la vivida en educación, Remírez ha comentado que "el propio acuerdo programático ya recoge esos instrumentos, recoge los acuerdos, recoge los desacuerdos pactados como desacuerdos y luego una gobernanza del mismo". "Es el primer interés por parte del Gobierno de Navarra perfeccionar esa gobernanza", ha dicho, para incidir en que "tenemos que centrarnos en el acuerdo y garantizar, como hemos garantizado hasta ahora, que esto ha sido una excepción".

COMPROMISO "INTACTO"

Javier Remírez ha afirmado que el Gobierno foral "no solo mantiene intacto su compromiso con el acuerdo programático firmado para esta legislatura, sino que también este acuerdo ha sido ratificado y reforzado tras la reunión mantenida esta semana por las tres fuerzas políticas que sustentan este Ejecutivo; un compromiso que no solo acaba en esta legislatura, sino que trasciende y va más allá de la misma".

Ha expuesto Remírez que la sociedad navarra "nos demanda acuerdos, estabilidad y avances" y ha defendido que el Gobierno foral "trabaja, acuerda y sigue centrado, por encima de todo, en el bienestar y el interés general de nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas". "Este territorio no podía permitirse que se estableciera una situación de bloqueo, parálisis e incertidumbre", ha dicho.

"Situaciones de bloqueo, parálisis e incertidumbre que estamos viendo en otras comunidades autónomas lideradas por las fuerzas de las derechas y que también aquí en Navarra sufrimos por parte de UPN cuando fue incapaz de mantener ambos gobiernos de coalición que presidió, una parte con CDN y por otra parte con el PSOE", ha manifestado, para opinar que "hoy Navarra lo que ofrece es lo contrario, más estabilidad, más solvencia y más confianza en una comunidad con siete presupuestos aprobados en los últimos siete años".

El portavoz ha hablado así de "combinación de estabilidad institucional, solvencia económica y financiera", de "un Gobierno que está funcionando y que funcionará gracias al trabajo conjunto y que seguirá centrado, ante todo y sobre todo, en dar respuesta a las necesidades del conjunto de la ciudadanía".