Remírez dice que el Gobierno está "en el espacio de las soluciones" para terminar Belate

Túnel de Belate. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha manifestado este miércoles que, tras finalizar la tramitación del modificado de las obras del túnel de Belate, "ahora estamos centrados en el espacio de las soluciones". "Eso es lo que nos preocupa y nos ocupa ahora", ha sentenciado, frente a "ciertas estrategias, permítame la expresión, de ciertos ventajismos partidistas que responden más a los tiempos preelectorales que a lo que realmente importa a la ciudadanía".

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Remírez ha indicado que "el Gobierno ha sido muy proactivo a nivel de la comunicación de todas las novedades que ha habido" y ha señalado que este pasado lunes "se hizo pública la resolución de la directora general de Obras Públicas que dejaba ya sin efecto el modificado 1". "A partir de ahí se inician los trámites para llegar a un punto de encuentro con la UTE para una resolución pactada entre las partes que nos permita licitar cuanto antes la parte del proyecto que queda sin realizar", ha dicho.

Según ha continuado, "una vez que tengamos ya esa parte del proyecto no solo licitada, sino adjudicada y realizada, licitar cuanto antes las obras del túnel Belate en la parte que resta por realizar, que está ejecutada a más de un 50%". "Nuestro objetivo es cumplir con los plazos, en todo, para el año 2030, con la Unión Europea, y realizar todas las actuaciones que están previstas en la N-121-A, que no solo es el túnel de Belate, es también la duplicación del túnel de Almandoz, es un trabajo que está ahora en ejecución, el espacio entre túneles y todas las actuaciones necesarias para adaptar la N-121-A, y en concreto los túneles de Belate y Almandoz, a una exigencia de la Unión Europea que lleva más de 15 años de retraso irresponsable por parte de los diferentes gobiernos de Navarra que nos precedieron", ha expuesto.

Sobre si el Gobierno de Navarra va a asumir responsabilidades por este caso, Remírez ha dicho que "ahora estamos centrados en el espacio de las soluciones". "Siempre hemos actuado con responsabilidad y ajustados siempre a derecho. Es una cuestión que ha suscitado, como pasa en muchos expedientes del propio Gobierno de Navarra, debates internos a nivel técnico y jurídico, y al final se ha llegado a una posición muy clara por parte del Gobierno de Navarra, que es que siempre se cumple con la ley", ha dicho, para incidir en el "rigor técnico a la hora de emprender cualquier actuación y en que no se va a abonar ni una sola cantidad económica por parte del Gobierno de Navarra que no estuviera sustentada técnica y jurídicamente".

A su juicio, "quizás quien debiera asumir más responsabilidades políticas es quien, pudiendo hacerlo, no lo hizo y todavía no se han dado explicaciones al respecto". "El Gobierno de Navarra de María Chivite, en cuanto llegó, emprendió la necesidad de duplicar los túneles de Belate", ha afirmado, para comentar que "ha habido vicisitudes no deseadas, pero nuestra intención es cumplir con nuestras obligaciones legales, cumplir también con la seguridad vial de una vía de alta intensidad y a partir de ahí ser lo más ágiles posibles a la hora de tomar ciertas decisiones".

Preguntado por si cree que el Gobierno ha hecho algo mal en este asunto, el portavoz ha afirmado que el Ejecutivo "siempre se guía por el cumplimiento estricto de la normativa y por la voluntad política también de cumplir, en este caso de los túneles de Belate, con la seguridad vial". "Por tanto, lo que estamos haciendo es actuar siempre conforme a la normativa", ha insistido.

"Ha habido un debate dentro del Gobierno en los aspectos técnicos y jurídicos, no partiendo de la decisión política. La única decisión política del Gobierno de Navarra ha sido que esas obras se tenían que realizar; no sólo por una cuestión de voluntad política, que también, porque incide en la seguridad vial de la N-121-A, sino que era una obligación legal, no podíamos elegir no hacerlo", ha expuesto.

Javier Remírez ha reconocido, no obstante, que "evidentemente nos hubiera gustado que hubiéramos cumplido los plazos iniciales, que era terminar la duplicación del túnel de Belate a finales del año 2027". "Eso no va a poder ser por las cuestiones que he señalado, que están vinculadas al cumplimiento estricto de la legalidad, y que no se va a abonar ni un solo euro que no esté justificado legalmente", ha afirmado, para comentar que "cuando lleguemos al final del camino, ya veremos quién asume y quién no asume responsabilidades políticas".