Remírez dice que "no hay paralización" de las obras de Belate y que se trabaja en un expediente sobre pagos no abonados

Archivo - Obras de construcción del túnel de Belate en Navarra. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que "ahora mismo no hay una paralización" de las obras de los túneles de Belate sino "una secuencia de actuación de la obra", y que el Ejecutivo "está armando un expediente para reconocer y abonar el pago de los trabajos realizados hasta ahora y no abonados".

Tras las discrepancias que han surgido entre las empresas adjudicatarias y el Gobierno por el precio de los trabajos realizados, Remírez ha señalado este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación que "la única paralización que ha habido fue la de los 15 años que se estuvo, desde el año 2004, cuando se emitió la Directiva Europea que obligaba a duplicar el túnel de Belate, entre otras actuaciones, hasta 2019".

"Eso sí fue una paralización y una irresponsabilidad por parte de los gobiernos, especialmente de UPN y el Partido Popular, que prefirieron invertir, por ejemplo, la misma cantidad que era posible invertir en el túnel de Belate, en el circuito de Los Arcos, en vez de invertir en el túnel de Belate. Eso sí fue una paralización. 15 años de paralización", ha apuntado.

Según Remírez, "ahora mismo no hay una paralización". "Ahora mismo hay una secuencia de actuación de la obra. La duplicación del túnel de Belate no solo es la duplicación del túnel de Belate, es una de las cinco actuaciones. Está la duplicación del túnel de Belate, la duplicación del túnel de Almandoz, la realización del espacio entre túneles, luego previo al túnel y posterior al túnel. Por lo tanto, son cinco actuaciones. Unas se están realizando y otras que vendrán", ha explicado.

Durante esas actuaciones, ha continuado, "hay una serie de tramos de la obra". "Se ha hecho el primer tramo, digamos, intenso, que es el cale, el encuentro entre las dos bocas del túnel. Ahora está la fase que tiene que realizarse de destroza, que es el trabajo que hay que hacer ya con el túnel perforado para que culmine en una vía", ha remarcado.

Remírez ha añadido que "estamos en una situación intermedia entre una y otra y por tanto, la obra tiene que continuar". "Esa es la garantía y la voluntad del Gobierno de Navarra, porque es una obligación legal, como he dicho, durante 15 años inatendida, y porque también es una preservación de la seguridad vial", ha apuntado.

Ha añadido el portavoz que "evidentemente, en una obra de estas características, que es la mayor obra de infraestructuras de Navarra en los últimos años, con unas cantidades económicas importantes, puede haber discrepancias, y por tanto, esas discrepancias se tratan de solventar y en todo caso, solucionar".

"Ahora mismo, el Gobierno de Navarra está armando un expediente precisamente para reconocer y abonar el pago de los trabajos realizados hasta ahora y no abonados. Cuando tengamos ya todo el expediente completo, les daremos cuenta del mismo para su conocimiento", ha remarcado.

En respuesta a los periodistas, ha señalado que "cuando se adjudica una obra, más allá de los tramos concretos, hay unos plazos de ejecución" que "ahora mismo no recuerdo". Ahí es donde "tiene que organizarse, en este caso, la UTE", para la realización de la obra.

Mientras tanto, ha dicho, "puede haber una serie de vicisitudes, como ocurre en toda obra de estas características, con la complejidad geológica que ha tenido, con los imprevistos que ha habido en la realización de la misma, pero no tenemos ninguna duda de que acabará realizándose, como no puede ser de otra manera".

Preguntado sobre si las "discrepancias" son por el sobrecoste de las obras y, en caso afirmativo, si hay una estimación presupuestaria, Remírez ha respondido que "no puedo dar el detalle" porque "se está armando el expediente, y ya lo comunicaremos cuando corresponda".

"En este tipo de obras los sobrecostes son habituales. Esto lo dijo la Cámara de Comptos en un informe específico que hizo sobre la primera actuación en Belate, en el año 1997, que si mal no recuerdo hubo una desviación de cerca de un 33% o un 35% de la obra. No estamos en ese momento porque la adjudicación de la obra a la UTE que salió adjudicada fue incluso por debajo del precio de licitación del propio contrato. Por tanto, veremos. En todo caso, no creemos que sea un precio excesivo para la previsión inicial presupuestaria del Gobierno de Navarra", ha manifestado.

Pero estas cuestiones, en "este tipo de obras pueden ocurrir". "Lo importante es que ese túnel tiene que realizarse por obligación legal, pero también por preservar la seguridad vial de la N-121-A", ha señalado.

Según ha destacado, "se ha intervenido no solo en el túnel, sino también en la conversión en una vía 2+1, y a día de hoy tenemos que decir que han descendido de manera radical la siniestralidad y las muertes en carretera en esa vía". "Eso es una magnífica noticia que se tenía que haber tomado ya desde el año 2004 y que hubo que esperar hasta el 2019, con el Gobierno de María Chivite, cuando se empezó de manera seria la realización del proyecto, la adjudicación en el 2023 y la ejecución de la obra desde el año 2024", ha dicho.